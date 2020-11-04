我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票

迎戰朱感生 李洲曉審慎樂觀

記者李榮╱聖荷西報導
李洲曉與團隊在辦公室關心選情。（李洲曉提供）
李洲曉與團隊在辦公室關心選情。（李洲曉提供）

聖他克拉拉縣議員柯提斯（Dave Cortese）今年任滿轉戰加州參議員，席位由加州眾議員朱感生（Kansen Chu），以及前桑尼維爾市長李洲曉（Otto Lee）兩人爭奪。在初選時，朱感生曾拿下第一名，李洲曉的得票數則在後面緊追；11月3日的大選初步開出來的選票中，暫時由李洲曉領先，截稿前的票數顯示，領先的幅度還不小。

截稿前，李洲曉拿到59.77%的選票，共有4萬1632票。朱感生則拿下40.23%的選票，即2萬8016票。無論是李洲曉或者朱感生勝出，都將是聖他克拉拉縣史上首位華裔的縣議員。

李洲曉來自香港，在香港度過童年；大學時進入柏克萊加大學習，獲得化學與核工程學士學位，之後又在加州大學黑斯汀分校獲得法學學位。李洲曉曾在海軍服役多年，他是聖荷西的智慧財產權律師，與李洲曉妻子莎莉（Sally）及三個孩子住在桑尼維爾。2003年至2011年他當選為桑尼維爾市議會議員，其中也包含擔任一任市長。

李洲曉3日晚上沒有舉辦派對，只與部分競選團隊在辦公室關心選情。他指出，對於勝選是「審慎樂觀」，現在情況差距有一定的幅度，希望不會翻盤，而可能是雙方等比例增加。他非常感謝社區的支持，也自信能扮演好縣議員的角色。

朱感生當日晚間則與部分支持者在密爾比達聚會，並且緊緊關注選情。

朱感生與支持者一同關注票數發展。（記者李榮／攝影）
朱感生與支持者一同關注票數發展。（記者李榮／攝影）

編輯推薦

加州大學 香港 柏克萊加大

上一則

庫比蒂諾戰況激烈 魏虹暫領先

下一則

邱信福、丁右立 4度連任加州眾議員

延伸閱讀

聖他克拉拉縣7圖書館 大廳重啟服務

聖他克拉拉縣7圖書館 大廳重啟服務
新冠檢測 聖他克拉拉縣突破百萬次

新冠檢測 聖他克拉拉縣突破百萬次
莎莉留尾巴 河水漲 洪峰近…墨西哥灣恐再迎洪水

莎莉留尾巴 河水漲 洪峰近…墨西哥灣恐再迎洪水
圖輯／莎莉 你看 你留下多少麻煩！

圖輯／莎莉 你看 你留下多少麻煩！
4小時下了4個月的雨…莎莉登陸阿拉巴馬 佛州淹城

4小時下了4個月的雨…莎莉登陸阿拉巴馬 佛州淹城
莎莉不是最強風暴 但牛步釀巨災…專家歸因氣候變遷

莎莉不是最強風暴 但牛步釀巨災…專家歸因氣候變遷

熱門新聞

江孫芸2019年在家中受訪。（記者李晗 / 攝影）

百歲江孫芸金山家中辭世 「中餐女王」傳奇落幕

2020-10-28 23:22
律師西格爾向法官提交動議，考慮到人身安全受威脅，希望讓唐娟變更交保釋放的地址。（取自法庭起訴文件）

律師：唐娟照片被瘋傳 遭社媒暴力威脅

2020-10-29 10:25
「美國防疫隊長」佛奇(Anthony Fauci)30日與矽谷領袖視訊對談時說，全美單日確診人數很快就會破10萬。右上是佛奇, 左上是矽谷領導集團CEO湯馬斯(Ahmad Thomas), 左下是聖他克拉拉縣衛生主任柯迪。(電視新聞截圖)

佛奇：美單日確診快破10萬 視訊矽谷領袖：今冬很痛苦

2020-10-31 00:27
泰勒在舊金山市政廳辦公室。（取自泰勒臉書）

抱著小狗工作的舊金山大記者 泰勒病逝

2020-10-28 03:25
舊金山一名戴著口罩的居民。背景是舊金山的天際線，中間最高的是科技公司Salesforce的總部大廈。(Getty Images)

全美第2波疫情來勢洶洶 金山灣區能倖免嗎？

2020-10-28 23:49
舊金山加大醫學系系主任華治特(Dr. Bob Wachter)說，如果全美學舊金山，死亡人數可能只是5萬人，而不是22萬。(Getty Images)

專家：若效法金山抗疫 全美至今會只死5萬人

2020-10-28 03:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票

大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票
直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

川普陣營宣布拿下佛州！ 白登陣營坦承不妙

川普陣營宣布拿下佛州！ 白登陣營坦承不妙
2020美國大選即時開票 鎖定世界新聞網

2020美國大選即時開票 鎖定世界新聞網
大選民調又失準！佛州、喬治亞州差很大

大選民調又失準！佛州、喬治亞州差很大