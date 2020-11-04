迎戰朱感生 李洲曉審慎樂觀

李洲曉與團隊在辦公室關心選情。（李洲曉提供）

聖他克拉拉縣議員柯提斯（Dave Cortese）今年任滿轉戰加州參議員，席位由加州眾議員朱感生（Kansen Chu），以及前桑尼維爾市長李洲曉（Otto Lee）兩人爭奪。在初選時，朱感生曾拿下第一名，李洲曉的得票數則在後面緊追；11月3日的大選初步開出來的選票中，暫時由李洲曉領先，截稿前的票數顯示，領先的幅度還不小。

截稿前，李洲曉拿到59.77%的選票，共有4萬1632票。朱感生則拿下40.23%的選票，即2萬8016票。無論是李洲曉或者朱感生勝出，都將是聖他克拉拉縣史上首位華裔的縣議員。

李洲曉來自香港 ，在香港度過童年；大學時進入柏克萊加大 學習，獲得化學與核工程學士學位，之後又在加州大學 黑斯汀分校獲得法學學位。李洲曉曾在海軍服役多年，他是聖荷西的智慧財產權律師，與李洲曉妻子莎莉（Sally）及三個孩子住在桑尼維爾。2003年至2011年他當選為桑尼維爾市議會議員，其中也包含擔任一任市長。

李洲曉3日晚上沒有舉辦派對，只與部分競選團隊在辦公室關心選情。他指出，對於勝選是「審慎樂觀」，現在情況差距有一定的幅度，希望不會翻盤，而可能是雙方等比例增加。他非常感謝社區的支持，也自信能扮演好縣議員的角色。

朱感生當日晚間則與部分支持者在密爾比達聚會，並且緊緊關注選情。