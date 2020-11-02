中國採雙陰性登機新規 票價漲、檢測難 華人父母回不了

華人感嘆如今回國更難。不僅要在48小時完成新冠核酸和抗體陰性檢測，難度加大，機票也更貴。圖為灣區一檢測點。（記者劉先進／攝影）

為控制疫情跨境傳播，中國 駐美使館要求，自美西時間11月6日0時起，自美國 出發，搭乘航班赴華的中國籍乘客，須憑新冠病毒核酸檢測 陰性證明和血清IgM抗體檢測為陰性的證明，申請並獲得帶HS標識的綠色健康碼登機。

東灣列治文市民Devin Li 1日表示，父母去年11月探親過來，本打算4月回去，但航班連續兩次取消，已滯留半年多。如今，中國嚴控境外疫情輸入，航班減少，再加上核酸和抗體檢測雙陰性新規，一些回國單程直飛機票已猛漲到4000到5000美元，「即使買到票，兩人單程加上回國隔離費用，估計要1萬2000美元，實在太貴了。今年年底前，父母估計回不了國，在新規取消前，回去也夠嗆。」

Devin說，父母去年11月來美探親時，就買了4月從舊金山飛回中國武漢的返程機票。因為疫情緣故，航班取消。他又買了10月27日從溫哥華飛上海的機票，花費近1200美元。但航班又取消。「最奇葩的是，這張機票不能退錢，只能改簽，且在兩年內有效。但現在還不知道相關航班是否會恢復，畢竟中國和加拿大關係處於緊張期。」

Devin說，按照雙陰性新規，從美國出發，經第三國中轉乘機赴華人員，除了在美國做雙陰性檢測，還須在中轉國進行第二次檢測，並分別向中國駐美國和最後一個直飛中國航班中轉國機場所在地的使領館，申請並獲得帶HS標識的綠色健康碼。「這實際上堵死了中國公民經其他國家中轉回國的路。到第三國中轉，如果再去當地做檢測，須有當地簽證，且還要瞭解當地檢測機構的情況，在2天內完成檢測，這是不可能完成的任務，回國只剩下直飛『華山一條路』。即使在灣區做兩個檢測，也很困難。」

Devin說，查詢後發現，直飛機票已水漲船高，動輒4000到5000美元，父母兩人同時回國，單程機票1萬，回國後隔離14天的酒店住宿費，加餐飲費，估計2000美元，總共花費1萬2000元，「實在太貴了，回不起。其實相關規定真的讓人很煎熬。回國後要隔離近半個月，即使有病毒，也早就自癒了，大可不必如此擔心。」

Devin表示，父母本來要更新社保手續，按規定只能當面辦理，回國也是逼不得已，如今只有等待。「但如今美國疫情爆發，雙陰性規定，可能要執行一段時間，年底前肯定回不去了。」