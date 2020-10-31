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聖他克拉拉縣開放近百投票站 嚴格防疫

記者江碩涵／聖他克拉拉縣報導
聖他克拉拉縣府表示，全縣共有99個投票中心，將於10月31日至11月2日上午9時至下午5時開放。（資料照片，記者江碩涵／攝影）
聖他克拉拉縣府表示，全縣共有99個投票中心，將於10月31日至11月2日上午9時至下午5時開放。（資料照片，記者江碩涵／攝影）

聖他克拉拉縣府宣布，截至29日全縣早期投票的票數已有51萬1326張，與2016年同期的26萬相比，多了一倍以上。聖縣也從10月31日至11月3日止，提供近100個投票中心，除了提供傳統投票方法外，同時也提供需要協助投票的人們各種服務。不過也因為疫情仍未停歇，投票中心將嚴格執行防疫指南，有意前往投票者務必戴著口罩，並維持社交距離

聖他克拉拉縣府表示，投票中心提供選民更多種投票方式、時間及地點。同時也因為疫情因素，投票中心將嚴格執行社交距離及衛生指南，要求所有人都必須戴口罩，中心內也將提供個人防疫設備，而不能戴口罩的人則可以在投票中心外，透過工作人員協助投票。

選民在投票之間，所以觸摸過的物品，例如投票箱表面、觸控螢幕和其他用具等，都會經過工作人員消毒，才會讓下一個人使用。同時所有人都必須保持六英呎社交距離。

聖他克拉拉縣選民登記官布謝（Shannon Bushey）表示，10月初以來，政府就一直敦促選民盡早透過郵寄方式投票，這也是保持社交距離最好的方法。不過仍有相當多人喜歡親自投票，因此政府也將採取最嚴謹的防疫措施、遵守防疫指南，讓選民和工作人員都安全。

聖他克拉拉縣府表示，全縣共有99個投票中心，將於10月31日至11月2日上午9時至下午5時開放，11月3日選舉日當天開放時間則是上午7時至晚上8時開放，投票中心除了投票外也有其他功能，選民可以在投票中心親自投票、投遞至郵寄投票箱。也能改變之前的投票、改變註冊政黨、重新註冊投票或使用投票機內的輔助功能。投票機也有多種語言可供選擇，包含中文。

使用大眾交通工具的人們也可以透過VTA transit這個手機軟體，找到最快搭乘大眾交通工具抵達投票中心的方法，軟體提供了大眾交通工具、步行和騎腳踏車各種選項，可從www.vta.org/go/transit-app下載。

布謝仍呼籲民眾，儘早開始投票，不要等到11月3日選舉日當天，以免當天大排長龍。尤其是需要詢問或服務的人，更應提早趕緊到投票中心處理。更多聖縣投票中心的訊息，可直接至縣府網站sccvote.org查詢。

投票 社交距離 防疫

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