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聖荷西「西市中心」改造計畫 新車站打造新地標

編譯組／矽谷29日電
圖為西市中心(West Downtown)發展計畫的蓋特威廣場(Gateway Plaza)，廣場旁有公共用地和零售商店，旁邊就是商業和辦公室大廈。(發展商設計圖)
圖為西市中心(West Downtown)發展計畫的蓋特威廣場(Gateway Plaza)，廣場旁有公共用地和零售商店，旁邊就是商業和辦公室大廈。(發展商設計圖)

矽谷的地標向來只是幾家大科技公司的總部，包括蘋果、Google和臉書，聖荷西雖是矽谷最大城市，但並沒有特別的地標。

但情況將改變。聖荷西公布市中心改造計畫，將西市中心(West Downtown)打造成一個商住和經濟區。新發展區占地125畝，將有大量零售商店、娛樂設施、辦公室和就業機會，以及公園和旅館。

新經濟區所在的「西市中心」，位於聖卡洛斯街的德瑞登車站(Diridon Station)附近，所以市府官員在公布計畫時說：「聖荷西有機會打造世界一流的車站，讓新車站成為矽谷和聖荷西的新地標。」新車站將會成為加州火車、捷運、加州高鐵；以及矽谷輕鐵的交匯點。

計畫顯示，未來20年，「西市中心」將興建：1萬2900個公寓單位、1370萬平方呎辦公室、104萬平方呎零售商店、300個旅館房間；新建辦公室可容納5萬5000名員工。

西市中心的發展計畫包括Google興建的新園區；新園區將有730萬平方呎辦公室、5900個公寓單位、以及50萬平方呎的零售商店。

Google的新園區是西市中心發展計畫的一部分，Google新園區以外的發展項目包括：建7000個公寓單位、640萬呎辦公室、以及53萬6000呎的零售商店。整個西市中心發展計畫占地250畝，Google新園區只占其中的80畝。

官員特別提到，發展區內的新建築物，高度有更大彈性，最高可達290呎，最低的是60呎至90呎；新建的住宅單位，密度也比較大，可負擔房屋的比例從原來的15%提高至25%。

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