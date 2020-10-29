聖縣長者低價乘車服務 聯邦補助32.7萬元

R.Y.D.E計畫讓65歲以上長者低費用搭乘汽車，服務已拓展至聖荷西、莫甘山等南灣各城市。（R.Y.D.E提供）

「R.Y.D.E」（Reach Your Destination Easily）計畫是一項汽車 服務，讓65歲以上長者可以使用價格較低的費用，搭乘汽車上醫院、超市、與朋友見面、甚至是投票，讓長者可輕鬆抵達目的地。這項計畫獲得聯邦32.7萬元的補助，因此決定將計畫拓展至聖荷西 及莫甘山，可以服務更多當地社區長者。

R.Y.D.E計畫合作夥伴暨薩拉度加長者協調委員會常務理事泰勒（Tylor Taylor）表示，不少長者因為無法開車、不住在大眾交通工具附近，因此失去了交通能力，而被社會隔離，有些人甚至一整年都沒有出門，疫情 發展以來，讓更多人感到孤獨與寂寞。

他表示，R.Y.D.E就是想解決這些狀況，並提供長者獨立、尊嚴以及與他人相處的機會。

R.Y.D.E三年前在薩拉度加與非營利組織西谷社區服務合作，開始試點，進而推展到南灣更多城市，目前設點在薩拉度加、庫比蒂諾、蒙特賽倫諾、金寶市和洛斯蓋圖，10月獲得聯邦政府補助，終於拓展服務至聖荷西、莫甘山。

聖他克拉拉縣議員史密提安（Joe Simitian）表示，R.Y.D.E拓展範圍，證明長者交通運輸服務的需求量相當高。

莫甘山市長康斯坦丁（Rich Constantine）表示，莫甘山的需求量驚人，莫甘山常被稱為「交通沙漠」，意味著缺乏大眾交通工具，有些離公交近的房屋，甚至售價是一般房屋的兩倍。

泰勒表示，疫情期間R.Y.D.E一直支撐著南灣許多長者的生活起居，不僅提供乘車服務，也提供送餐服務、購物服務，同時針對駕駛也實施了防疫措施，例如定期檢測病毒、出門前量體溫、車內有隔板、手套與口罩等。

R.Y.D.E長者乘車服務，每次約0.9至18元，按里程數計費，比一般乘車服務便宜，低收入等特殊情況，可申請經濟補助。若對長者乘車服務有興趣，可至網路www.rydescc.org註冊。