我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

萬聖節歡慶 聖縣倡虛擬派對 提醒勿在戶外摘下口罩吃糖

記者李榮／灣區報導
萬聖節將至，部分戶外的南瓜園與迷宮依然開放，但還是要戴上口罩，並保持社交距離。（記者李榮／攝影）
萬聖節將至，部分戶外的南瓜園與迷宮依然開放，但還是要戴上口罩，並保持社交距離。（記者李榮／攝影）

本周六（10月31日）就是萬聖節。傳統上萬聖節是舉行派對、小朋友四處要糖果的節慶，但今年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情，讓派對聚會、提籃要糖成為具有風險的活動。聖他克拉拉縣府建議，疫情下慶祝萬聖節，最好還是網上聚會；如果要發糖果，最好將糖果擺在家外面的桌子上、並且放在乾淨透明的袋子裡，維持社交距離減少接觸，避免病毒的傳播。

聖他克拉拉縣府指出，雖然現在正是疫情的當下，但依然可以安全地保持萬聖節詭譎的氣氛。建議民眾如果要過萬聖節，可以在家小規模形式歡慶，或者在網上舉辦虛擬派對，「您可以與朋友舉辦遠程服裝派對、炫耀彼此的服裝裝扮。」

縣府也表示，在網路上舉辦服裝派對以及刻南瓜比賽、或是和朋友在網路上一起欣賞恐怖片等，都是很好的慶祝方式。如果要發送糖果，則建議將糖果放在乾淨透明的袋子，並且在門口或是自家的車道擺張桌子，發送糖果。

縣府並用「低」、「中」、「高」三個風險級別，分類萬聖節的活動，供民眾選擇參考。

低風險的行為包括網上萬聖節服裝比賽、虛擬聚會、在戴口罩與社交距離的條件下參觀戶外的南瓜園（pumpkin patch）等；中風險行為是例如在社交距離以及其他規範下參加「不給糖就搗蛋」活動。而傳統的面對面給糖的行為，則被歸類為高風險，最好避免。

如果要安全的給糖，縣府提醒民眾，在準備發放的糖果前後，都要先用肥皂洗手至少20秒，並且要戴上口罩或面罩，並且維持社交距離。若是參加不給糖就搗蛋要到了糖果，也不要在戶外就拿起來吃，因為吃糖一定會摘下口罩，增加風險。

萬聖節 社交距離 疫情

上一則

史丹福副教授安東尼奧：第16號提案若未過關 無損多元性

延伸閱讀

紐新航港局頒布口罩令 11月2日起開罰50元

紐新航港局頒布口罩令 11月2日起開罰50元
波士頓發布安全慶祝萬聖節指南

波士頓發布安全慶祝萬聖節指南
30高中生飲酒狂歡 致學校轉成網課

30高中生飲酒狂歡 致學校轉成網課

凱瑞10/31打免費流感疫苗 還發口罩

凱瑞10/31打免費流感疫苗 還發口罩
麻州大型高中生飲酒派對致學校轉網課 兩成人被指控

麻州大型高中生飲酒派對致學校轉網課 兩成人被指控
「台灣能幫忙」 贈聖荷西聖心2萬片口罩

「台灣能幫忙」 贈聖荷西聖心2萬片口罩

熱門新聞

氣象局向灣區發出紅色火警警報，有效期由25日下午至27日清晨，表示灣區期間吹強風，加上草木枯乾，容易引起火警。(Getty Images)

紅色火警、安全斷電 灣區周日晚大停電 21萬人受影響

2020-10-24 22:48
死者華翁的女兒（左）獲三年緩刑（Probation），白人女婿（右）因過失殺人罪獲刑六年。（本報檔案照片）

女婿判6年 女兒3年緩刑 華翁分屍案宣判 家屬不滿

2020-10-21 00:38
江孫芸2019年在家中受訪。（記者李晗 / 攝影）

百歲江孫芸金山家中辭世 「中餐女王」傳奇落幕

2020-10-28 23:22
對於美國疫情的發展，專家最新的說法是第3個高峰正開始出現；圖中所示，第1個高峰出現在4月底，當時的單日感染人數達到3萬；第2高峰在7月下旬出現，單日感染人數達7萬人；第3個高峰在10月中開始形成，單日感染人數回升至5萬至6萬。(取自ABC新聞)

加州疫情第3峰出現？連兩天確診破4千例

2020-10-21 23:05
Google率先於20日成為被告，接著下來，臉書、蘋果和亞馬遜都可能挨告。四大科技公司的四巨頭會如何接招？左起貝佐斯、庫克、皮采和查克柏格。(Getty Images)

Google被告壟斷 臉書、蘋果和亞馬遜劫數難逃

2020-10-22 10:15
圖為9月初在北灣納巴谷發生的大型野火。氣象局23日下午發出紅色警報，說本周日(25日)晚上到周一清晨，北灣吹強風，時速最高達70哩，加上濕度極低，因此是極端危險的火警天氣。(Getty Images)

金山灣區防火! 紅色警報70哩強風 周末最危險天氣來了

2020-10-24 00:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕
女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…
台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職
「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者
影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除