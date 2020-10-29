萬聖節歡慶 聖縣倡虛擬派對 提醒勿在戶外摘下口罩吃糖

萬聖節將至，部分戶外的南瓜園與迷宮依然開放，但還是要戴上口罩，並保持社交距離。（記者李榮／攝影）

本周六（10月31日）就是萬聖節 。傳統上萬聖節是舉行派對、小朋友四處要糖果的節慶，但今年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情 ，讓派對聚會、提籃要糖成為具有風險的活動。聖他克拉拉縣府建議，疫情下慶祝萬聖節，最好還是網上聚會；如果要發糖果，最好將糖果擺在家外面的桌子上、並且放在乾淨透明的袋子裡，維持社交距離 減少接觸，避免病毒的傳播。

聖他克拉拉縣府指出，雖然現在正是疫情的當下，但依然可以安全地保持萬聖節詭譎的氣氛。建議民眾如果要過萬聖節，可以在家小規模形式歡慶，或者在網上舉辦虛擬派對，「您可以與朋友舉辦遠程服裝派對、炫耀彼此的服裝裝扮。」

縣府也表示，在網路上舉辦服裝派對以及刻南瓜比賽、或是和朋友在網路上一起欣賞恐怖片等，都是很好的慶祝方式。如果要發送糖果，則建議將糖果放在乾淨透明的袋子，並且在門口或是自家的車道擺張桌子，發送糖果。

縣府並用「低」、「中」、「高」三個風險級別，分類萬聖節的活動，供民眾選擇參考。

低風險的行為包括網上萬聖節服裝比賽、虛擬聚會、在戴口罩與社交距離的條件下參觀戶外的南瓜園（pumpkin patch）等；中風險行為是例如在社交距離以及其他規範下參加「不給糖就搗蛋」活動。而傳統的面對面給糖的行為，則被歸類為高風險，最好避免。

如果要安全的給糖，縣府提醒民眾，在準備發放的糖果前後，都要先用肥皂洗手至少20秒，並且要戴上口罩或面罩，並且維持社交距離。若是參加不給糖就搗蛋要到了糖果，也不要在戶外就拿起來吃，因為吃糖一定會摘下口罩，增加風險。