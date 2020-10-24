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灣區獲「家居鑰匙」撥5600萬元 援遊民住房

記者黃少華／聖荷西報導
州長紐森（中）和聖荷西市長李卡多（左）肯定Homekey項目對解決遊民問題的重要作用。（聖荷西市長辦公室直播視頻截圖）
州長紐森（中）和聖荷西市長李卡多（左）肯定Homekey項目對解決遊民問題的重要作用。（聖荷西市長辦公室直播視頻截圖）

州長紐森（Gavin Newsom）23日到聖荷西市，聯同多名地方官員召開記者會，宣布發放8140萬元的第六輪「家居鑰匙」（Homekey）項目撥款，為五個縣市通過六個項目獲得430個住房單位，支援受疫情威脅的遊民。其中，超過5600萬元花落舊金山灣區。

聖他克拉拉縣獲得950多萬元，用於購置54個住房單位，作為永久性住房和臨時住房。為曾經淪為遊民的居民提供住房支援服務。這個項目最終將被開發成110套新的永久性保障住房。

東灣屋崙市獲得近1750萬元來發展兩個項目。其中一個將把最近修復的酒店改建成82個住房單位，供阿拉米達縣最弱勢的居民居住。另一個將提供21個永久性住房單位，並提供支援服務，優先提供給需要住房的退伍軍人。

舊金山縣獲得2910多萬元，用於將一家130個房間的酒店發展成具有支援服務的永久性住房物業。居民將立即開始接受支援性性服務，以獲得更穩定的生活。

洛杉磯縣獲得超過2410萬元。聖伯納汀諾縣獲得超過110萬元。

迄今為止，全加州45個縣市78個已獲得發放Homekey項目撥款7億0900萬元，獲得5068個住房單位，平均每個單位的成本是13萬9000元，遠低於建造新住房的成本。

紐森宣布，州議員聯合立法預算委員會已經批准了州府為Homekey項目追加的2億元資金請求，使得整個項目可使用資金總額由6億多元增至超過8億元。大部分在Homekey項目候補名單上的縣和項目都有望盡快獲得撥款。

紐森表示，加州的Homekey項目在全國領先，使州府能購買和修復住房，包括酒店、汽車旅館和空置的公寓樓，並把它們改造成遊民的住房，讓數以千計最易受疫情傷害的加州居民離開街道，安全地進入庇護所。

加州眾議員卡拉（Ash Kalra）、聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）和市議員戴維斯（Dev Davis）陪同紐森參觀了聖荷西市緊急臨時住房社區。這個社區提供了307個新的遊民住房單位，每個單位都有浴室和淋浴設施，由加州遊民住房局、援助和預防補助金計畫和聯邦紓困法案撥款資助。聖荷西市共有三個這樣的社區。

李卡多說：「隨著COVID-19疫情加劇，住房危機使成千上萬的人流落街頭。在Homekey的財政幫助下，我們正在擴大努力，為遊民居民提供永久性住房。」

加州 聖荷西 疫情

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