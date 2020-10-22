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Google被告壟斷 臉書、蘋果和亞馬遜劫數難逃

編譯組╱矽谷21日電
Google率先於20日成為被告，接著下來，臉書、蘋果和亞馬遜都可能挨告。四大科技公司的四巨頭會如何接招？左起貝佐斯、庫克、皮采和查克柏格。(Getty Images)
Google率先於20日成為被告，接著下來，臉書、蘋果和亞馬遜都可能挨告。四大科技公司的四巨頭會如何接招？左起貝佐斯、庫克、皮采和查克柏格。(Getty Images)

司法部20日控告Google壟斷，矽谷預期，另外三大科技公司蘋果、臉書和亞馬遜都將劫數難逃，成為司法部下一起訴對象。矽谷現在正處於山雨欲來風滿樓的境況，如果Google輸掉官司，可能使蘋果、臉書和亞馬遜骨牌效應，接連中招，面臨被分拆命運，真出現這樣的結局，10月20日就是畫下矽谷重大變革的起點。

本月初，國會眾院民主黨人完成長達一年的調查，發表報告說四大科技公司(蘋果、臉書、Google和亞馬遜）都違反了壟斷法律規定。眾院這項報無疑為「四大」敲響喪鐘。

這份報告也使矽谷認定四大將會成為司法部下一起訴對象，現在只是不知司法部會對四大採取什麼起訴步伐？是等Google案完結後再找下一個對象？

四大成為被告可能各有所失。以Google來說，司法部20日的訴訟瞄準它的搜索引擎和搜索廣告，這正是Google收入所在。起訴書說，Google用不公平手法窒息競爭，例如規定所有使用安卓操作系統的手機，都要和Google搜索綑綁；又每年支付130億元給蘋果，將Google搜索安裝在iPhone之內。如果這種綑綁方法被拆除，連帶使蘋果損失每年130億元的收入。

亞馬遜被指利用亞馬遜的平台，蒐集在平台上出售產品的公司的資料，然後利用這些資料發展亞馬遜自己的產品，用來與出售產品的公司競爭，屬於違規競爭，搞壟斷。如果亞馬遜將來敗訴，最大可能就是禁止亞馬遜蒐集其他公司的資料，甚至不准亞馬遜自己的產品在亞馬遜平台出售。

臉書被指責利用收購和模仿的方法，壓制和消滅競爭對手，例如收購WhatsApp和Instagram，使這兩個社交平台不再與臉書競爭，並且成為臉書的組成部分。如果臉書將來敗訴，WhatsApp和Instagram最有可能被分拆，成為兩家獨立的公司。

蘋果挨批的最大對象是AppStore，因為蘋果要發展商支付30%的佣金，才會獲接受和放進App Store之中；這種收費辦法被指壟斷，App發展商要繳交巨額費用，無法與蘋果競爭。如果將來蘋果敗訴，App Store的收費辦法可能要改變。

亞馬遜 蘋果 Google

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