華埠圖書館 預約借閱服務啟動

市議員佩斯金（右）與館長玄柏高（左）在圖書館華埠分館出席發布會。（圖書館提供）

金山市立圖書館 的借閱服務已經恢復多時，但是只能提前預約好之後，再到指定的分館提取書籍，不能夠進入圖書館。

10月中開始，位於華埠 的圖書館分館也正式被列入可以提取書籍的分館，方便華埠一帶的居民借閱提取書籍。

21日市議員佩斯金與館長玄柏高在華埠分館出席發布會，演示如何提前預約和提取。預約的方式主要有三種，包括通過市立圖書館的網站（sfpl.org）登陸自己的帳號來預定書目，或者是撥打電話（415-557-4400）和發送郵件（[email protected]）。

預定的時候，讀者也可以選擇要在哪裡提取，可以選擇華埠分館，也可以選擇其他可供選擇的分館，或者位於Civic Center的總館。成功預定之後，書目將會由館方準備好並且送至指定的提取點，讀者在收到通知之後就可以去提取。

據悉，借閱圖書一般需要在兩星期內歸還。歸還之後，官方會讓書籍隔離四天（96小時）之後才會再次出借。

所有的預定、圖書館開放提取的時間信息都可以在以下的中文網址找到：https://sfpl.org/zh-hant/sfpl-to-go。