聖縣警局賄賂案 又有2保安高管認罪

詹森涉及的行賄案又有涉案人認罪。（電視新聞截圖）

聖他克拉拉縣警局大隊長詹森（James Jensen）的「隱藏持槍證」審理收賄案再有新進展。聖他克拉拉縣地檢處19日指出，又再有兩名涉案的專營高管安全保護的保安公司「AS Solution」員工認罪，案情愈來愈明朗。

隱藏持槍證審理原本非常嚴格，依規定，申請隱藏持槍證必須要遵循一定的行政程序，郵寄資料後等待審查。然而依據聖縣地檢處調查，如果是詹森的貴賓（VIP），詹森就會親自審查申請表，甚至還幫忙填好表格，未依照程序處理。

專負責高管安全保護的保安公司「AS Solution」執行長偉斯特（Christian West, aka Christian Hansen）在8月時已經認罪，承認曾為了申請隱藏持槍證（CCW）而行賄。

聖他克拉拉縣警隊大隊長詹森（James Jensen）等人被起訴共謀（conspiracy）、賄賂（bribery）的重罪。地檢處指出，槍支 零件製造商尼可爾斯（Michael Nichols）及律師舒姆布（Christopher Schumb）與納哈爾（Harpaul Nahal），被控與保全公司「AS Solution」執行長偉斯特，以及中階經理共謀賄賂9萬元，換取「AS Solution」公司的保全人員10至12張隱藏持槍證（CCW）。

其中的4萬5000元被用於支持警長史密斯（ Laurie Smith）2018年的競選活動。舒姆布、納哈爾，以及尼可爾斯等人同樣面臨重罪的指控。

新認罪的兩人分別為42歲的保安公司的尼爾森（Martin Nielsen）主任，以及43歲的史托蒙任（Jack Stromgren）主任。兩人是在19日時在聽證會中認罪，法官將在之後量刑。執行長偉斯特、尼爾森，以及史托蒙任等人因為認罪，因此將獲得較輕的量刑。

地檢處檢察長羅森（Jeff Rosen）指出，尼爾森與史托蒙任在大陪審團面前老實作證，他們面對責任，地檢處感到滿意。

認罪後，尼爾森目前被控三項輕罪（misdemeanor）；史托蒙任也面臨一項輕罪。