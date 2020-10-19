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國民黨直一分部餐廳聚會 慶雙十國慶活動成功

記者李榮／聖他克拉拉市報導
中國國民黨美西直一分部18日聚會，也是聖縣開放室內用餐後，首場中型的僑社活動。（記者李榮／攝影）
中國國民黨美西直一分部18日聚會，也是聖縣開放室內用餐後，首場中型的僑社活動。（記者李榮／攝影）

中國國民黨美西直一分部18日在聖他克拉拉市狀元樓舉行餐會，慶祝雙十國慶直播活動成功，而這也是新冠肺炎（COVID-19）禁止室內活動、聖他克拉拉縣直到上周才有限度開放室內用餐後，首次的中型僑社活動。參加者維持距離，一起用餐，大家感念能回到實體聚會，也希望疫情早日過去。

南灣僑教中心主任閻樹榮、副主任徐廣梅、建國百年海外代表崔競乾與夫婿陸申等人都到場。

直一分部委員沈慧指出，因為疫情，往年盛大舉辦的國慶升旗無法舉行，除小規模主場升旗以外，也在多處舉辦升旗聚會，並且線上直播、遍地開花，共同慶祝中華民國國慶。

國民黨直一分部是一個直播點，準備陸海空國軍分列式以及愛國歌曲，以及明天會更好大合唱，在雙十之前多次聚會排練。其中一次到公園排演時，因為疫情，廁所都不開放，大家克難之下都還是非常支持、辛苦配合國慶活動，令人感佩。

她說，雖然現在台灣並非國民黨執政、政治現況不理想，但很多僑胞還是堅決擁護中華民國。直一分部準備分列式，就是因為三軍將士長期保家衛國，值得致上最高的敬意。

直一分部常委儀容說，不管任何情況、任何政黨執政，「只要中華民國四個大字還在，大家都會支持、擁護！」國慶升旗是大家最期待的活動之一，今年改為連線直播，但不減愛國僑胞熱情，彰顯大家的向心力。

談到國民黨轉型，儀容認為，國民黨在年輕一代的支持度太低是需要面對的議題，「國民黨思維要改、要研究年輕人的想法，拋棄舊包袱，掌握新一代才能爭取支持。」但她也認為，部分年輕人只認同台灣、對中華民國無感，其實是被錯誤的教育洗腦，是一種自我矮化的態度。

中國國民黨美西直一分部表演分列式，慶祝雙十。（直一分部提供）
中國國民黨美西直一分部表演分列式，慶祝雙十。（直一分部提供）

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