疫情雖降至橙色等級 聖縣衛生局：最好不要聚

聖縣10月17日上午9時至下午4時，在聖縣露天市集提供全民免費施打流感疫苗。（聖縣衛生局提供）

聖他克拉拉縣14日進入橙色等級後，更多活動和企業恢復營運，包括室內用餐和室內群聚，不過衛生局15日再次宣布，仍不建議群聚；也再次提醒，秋冬流感季節來臨，每年流感疫苗 不同，有機會一定要打流感疫苗，以免新冠疫情 與流感雙重打擊社區健康。

聖縣衛生局表示，進入橙色級後，戶外群聚最多可至200人、室內群聚最多可至容納人數的25%或100人，以人數少的為主，雖群聚被允許，但縣仍「強烈不建議群聚」，尤其室內群聚，因為和其他家庭長時間聚集，對新冠肺炎傳播有特別高的風險。

此外，雖然聖縣也開放室內用餐，最多至可容納人數的25%或100人，以人數少的為主，但聖縣衛生局長柯迪（Sara Cody）表示，室內用餐仍有極大風險，特別不建議高風險人群、經常與高風險群眾接觸者在餐廳室內用餐，因為一旦感染新冠病毒，室內用餐的人轉為重症的機率比較高。

此外，每年冬天因流感而生病的人群會擠在醫院和緊急護理診所，而今年又適逢新冠病毒，醫院資源有限，不生病才是最上策。衛生局表示，每年流感病毒都不同，因此施打最新的流感疫苗對身體最好，建議每半年至少要打一次流感疫苗。

有些家庭因為今年疫情而不想去診所、醫院，導致小孩注射疫苗的機率也跟著下滑。衛生局表示，可趁著現在疫情緩解，趕緊帶小孩去看兒科醫師，將今年沒打的疫苗都補齊，也連帶地可以打流感疫苗，保護孩子健康。

聖縣10月17日上午9時至下午4時，在聖縣露天市集提供全民免費施打流感疫苗，不須預約、不須保險 、不須移民身分證明，隨到隨打，也有會中文人員提供諮詢。