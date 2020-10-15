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里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

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挺白登 議員轟川普抗疫失敗、種族歧視

記者劉先進／屋崙報導
聯邦眾議員趙美心表示，川普應對疫情失敗，美國不能再承受四年的混亂、腐敗和無效的領導，需要譴責種族主義、真正相信科學的領導人。（記者劉先進／翻攝）
聯邦眾議員趙美心表示，川普應對疫情失敗，美國不能再承受四年的混亂、腐敗和無效的領導，需要譴責種族主義、真正相信科學的領導人。（記者劉先進／翻攝）

白登─賀錦麗華裔助選團加州分部14日舉行視訊記者會，多個華裔民選官員和社區領袖，譴責川普抗疫失敗，使用中國病毒的詞語，挑起種族主義仇恨。呼籲民眾投票選擇有領導力、尊重科學的白登和賀錦麗。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）表示，美國正處於無法想像的多重危機之中。由於川普應對疫情的失敗，導致超過21萬人死亡，數百萬人失業。事實上，川普十分魯莽，讓白宮成為病毒的溫床，自己也感染。現在他病情恢復，繼續重複疫情的謊言來危害美國人，重啟擁擠的集會，戴口罩的人很少。集會違反了他的政府的準則，被貼上嚴重的公共衛生威脅的標籤，並導致病例。至今，川普和副總統彭斯仍然沒有全國計遏制病毒和拯救生命。相反，他還輸出種族主義和仇恨，使用中國瘟疫和功夫病毒的詞語，轉移抗疫失敗的責任。

「美國不能再承受四年的混亂、腐敗和無效的領導，需要選出為所有人而戰的領導人，需要譴責種族主義、真正相信科學的領導人。白登和賀錦麗就是稱職的人選。」

聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）說，疫情後，針對亞裔的仇恨犯罪激增，全美有超過2500起仇恨犯罪和仇恨事件。當總統使用像功夫病毒的種族主義詞語，只會增加對亞裔的仇恨。「不幸的是，川普製造了一個分裂的美國。白登將扭轉這種局面，他能治癒美國，將工作帶回來，幫助弱勢群體拿到紓困金。確保與盟友合作，共同應對氣候變化。」

州眾議員、州議會亞太裔黨團主席邱信福（David Chiu）表示，白登和賀錦麗關注的是對社區重要的問題，比如，打造醫療保險和教育系統，支持小企業和重建經濟，保護環境和移民權利。「川普用種族主義說法推卸責任。在美國，已有成千上萬針對華裔和亞裔的仇恨事件。這些名詞對總統和支持者來說可能是笑話。但對社區成員來說，他們每天都生活在被陌生人騷擾或攻擊的恐懼中。」

白登─賀錦麗華裔助選團加州負責人彭一玲（Elanie Peng）說，19日為加州線上登記選民截至日，華人可中文登記，網址為https://registertovote.ca.gov/zh-cn。

州參議員潘君達，眾議員丁右立、羅達倫、朱感生，舊金山商會主席方達利，華人聯合慈善會執行秘書余健全等出席活動。

聯邦眾議員劉雲平說，當總統使用像功夫病毒的種族主義詞語，只會增加對亞裔的仇恨。（...
聯邦眾議員劉雲平說，當總統使用像功夫病毒的種族主義詞語，只會增加對亞裔的仇恨。（記者劉先進／翻攝）
州眾議員邱信福表示，白登和賀錦麗關注的是對社區重要的問題，（記者劉先進／翻攝）
州眾議員邱信福表示，白登和賀錦麗關注的是對社區重要的問題，（記者劉先進／翻攝）

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