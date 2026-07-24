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SSG SILVER 提供家庭看護心理諮詢、暫托服務

洛杉磯訊
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隨著人口高齡化，越來越多家庭成員肩負起照顧年長親友的責任。從準備餐食、管理藥物、協助交通接送，到日常起居照護，看護工作往往需要投入大量時間與精力，也為照顧者帶來身心壓力。

為協助家庭看護者獲得所需資源與支持，Special Service for Groups（SSG）旗下 SILVER 項目提供「家庭看護者支持項目」（Family Caregiver Support Program），為符合資格的照顧者提供個案管理、心理諮詢、照護培訓、互助支持小組及暫托服務（Respite Care）等多元協助，幫助照顧者減輕負擔，提升照護品質。

根據計畫內容，凡年滿18歲並照顧60歲以上親友，且居住於洛杉磯或聖費南多谷地區者，皆有機會申請相關服務。該計畫透過專業個案管理團隊，協助家庭了解社區資源、連結照護服務，並提供情緒支持與實用照護技巧訓練。

SILVER 長期致力於協助長者在熟悉的社區中安心生活（Aging in Place），透過具文化及語言敏感度的服務模式，服務華裔及多元族裔社區。除了家庭看護者支持服務外，也提供心理健康及個案管理等相關服務，協助長者與家庭維持獨立、安全且有尊嚴的生活品質。

許多家庭照顧者在長期照護過程中，常因工作、家庭與照顧責任之間難以平衡而產生壓力。專家提醒，照顧者本身的身心健康同樣重要，適時尋求支持與喘息服務，不僅有助於減輕壓力，也能讓被照顧者獲得更穩定且持續的照護。

有需要的民眾可聯繫 SSG SILVER 家庭看護者支持項目，了解資格及服務內容。電話213-553-1884或上網www.ssg.org/divisions/SILVER，地址：515 Columbia Ave., Los Angeles。

精華 FAQ

  • 該項目提供個案管理、心理諮詢、照護培訓、互助支持小組與暫托服務，幫助家庭看護者取得資源、學習照護技巧，並在壓力較大時獲得喘息與情緒支持。

  • 凡年滿18歲、正在照顧60歲以上親友，且居住於洛杉磯或聖費南多谷地區者，皆有機會申請相關服務，並由專業團隊協助評估與連結資源。

  • 計畫可減輕照顧者在工作、家庭與照護責任間的壓力，也能提升照護品質，讓被照顧者獲得更穩定、持續且符合需求的支持，維持較好的生活品質。

心理健康 華裔 洛杉磯

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