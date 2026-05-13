梅大師個人化經絡穴位疏通 可到府服務

「太赫茲經絡穴位疏通」療法。

現代人生活壓力大，長期姿勢不良、工作緊繃與睡眠品質下降，讓肩頸痠痛、腰背不適與慢性疲勞問題日益普遍。醫學研究也指出，身體疼痛與情緒壓力之間存在密切關聯，慢性疼痛往往容易伴隨焦慮、憂鬱等心理困擾，形成「疼痛—壓力—加劇疼痛」的循環。因此，除了身體治療外，如何透過整體調理改善身心狀態，也成為不少民眾關注的方向。

近年來，主打經絡疏通與氣血調理的「太赫茲經絡穴位疏通」療法，在華人 社區逐漸受到關注。該療法由經脈療法背景的梅大師推廣，榮獲google 2025年度BEST of Award，最佳疼痛診所。強調以整體性方式協助改善現代人常見的不適症狀，包括肩頸僵硬、腰背壓力、膝關節 疼痛、頸椎不適，以及中風 後的身體調養等問題。

療程內容結合多種調理方式，包括太赫茲熱氧儀經絡疏通、磁療輔助、外用調理產品，以及氣功與掌灸等傳統手法，希望從循環調節與放鬆層面，提升身體機能與舒適感。

梅大師表示，每位顧客在療程前都會先進行個別化評估，再依身體狀況規劃專屬調理方式，還提供到府服務。

梅大師台灣經脈療法第13代傳人，獨家秘方氣功輔助調理，太赫茲熱氧儀，打通穴位、疏通經脈。調理各種痛症、骨質增生、心跳不正、久咳、氣喘病。

電話626-236-2233（可上門調理），梅大師626-380-5828。

總店地址：608 E, Valley Blvd, San Gabriel（順發超市門口第一間店），分店位爾灣HOAG IRVINE醫院。微信：ray123-8888