全球資產稅務申報、傳承規劃、退休策略 5/13-15線上講座免費

本系列講座專為在美國台灣跨國生活的家庭與企業設計，協助面對複雜的跨境稅務決策時，做出更有信心且明智的選擇。內容涵蓋全球資產稅務申報、傳承規劃以及退休 策略，結合專業見解與實務建議，全面提升財務規劃能力。

課程將從5/13美西時間4-6pm上半場由曹逸彥律師深入解析美國海外申報規定(FBAR，FATCA)、民眾擔心的罰款和稅金可能不如想像的嚴重。某些條件之下，罰金可被豁免。未經申報合規的海外資產的稅務要求，也並不會因為一個人去世後就消失不見。反而更增加子女繼承時舉證和搜集資料的難度和聘用專業團隊的成長因此更高。雙重國籍人士面臨各國的不同的稅務規定，又必須被納入美國稅務系統內整合。其間的複雜性和難度，將以數項成功案例來解析。更者，有部分人士誤以為放棄美國國籍可以解決海外資產的合規申報難題。事實並非如此，更恐怖的是，未實現但帳面上已有的未實現的增值稅必須在放棄國籍時，上缴國稅局，得不償失。

5/13下半場由周美懿特許財務規劃師探討「三明治世代」在照顧父母與子女間的財務與情感挑戰。5/14（美西時間4–6pm）延伸說明直接繼承與透過不可撤銷信託繼承的優劣，解析遺產免稅額運用與節稅策略，並比較生前與身後慈善捐贈方式。5/15（美西時間1–3pm）則從實務與工具出發，提供因應市場波動與長照需求的投資與退休規劃建議。

特別加場 ( 5/13, 14美西時間5:30pm開始），由逾二十年臨床經驗，段旭民針灸中醫師解說：傳統中醫與針灸穴位在痛症和內科疾病治療與預防方面的優勢，遠離「亞健康」狀態。

報名截止時間：5/12（週二）4:00 PM PST；電郵報名：[email protected]

線上講座必須註冊報名成功後將從Ameriprise收到Microsoft Team上線連結。本講座免費參加，主辦方保留最終審核與拒絕參與資格的權利，不招待投資、金融、保險專業人士。