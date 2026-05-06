南加「慈母手中線」慶典5月9日登場 抽百元禮卡

佳音社鄒王見山社長。

南加州 一年一度的母親節 文化盛事-第35屆「慈母手中線」慶典，將於5月9日（星期六）下午3點至5點，在Baldwin Park Performing Arts Center溫馨登場。這場深受華人社區喜愛的活動，由佳音社主辦，世界日報 協辦，邀請民眾齊聚一堂，共同向母親致敬。

活動當天還安排了豐富的互動與回饋環節，包括抽出6名幸運觀眾贈送百元禮卡，並為每位入場觀眾準備精美伴手禮，讓參與者不僅感受到節日氛圍，也能滿載而歸。

「慈母手中線」自1989年創辦以來，已邁入第35個年頭，名稱取自唐代詩人孟郊的名句，象徵母愛的細膩與無私。多年來，活動不僅是一場文藝演出，更成為凝聚家庭情感與社區力量的重要平台，深受不同世代家庭的支持與喜愛。

今年節目內容格外精彩，融合戲劇、影像與音樂元素。其中最受矚目的，是由兩岸母親攜手演出的舞台劇《媽媽門》，透過跨地域的合作，呈現母愛的共通與文化的交流。此外，主辦單位也特別製作多段訪談影片，邀請多位母親分享她們的人生故事與育兒心得，傳遞溫暖與啟發，讓現場觀眾在感動中重新思考親情的價值。

佳音社鄒王見山社長表示，「慈母手中線」能夠持續舉辦三十餘年，有賴社會各界的支持與贊助。今年的贊助單位陣容堅強，涵蓋保險、醫療、教育與旅遊等領域，包括林大衛保險、Wealth Enhancement Group、僑心國語學校、福樂紀念公園等機構，展現社區資源的整合與對家庭價值的重視。

此外，本次抽獎禮品亦相當豐富，由多家商家熱情贊助，如美國太子行、小林眼鏡行、晶點水晶等，為活動增添更多驚喜與期待。

活動門票分為20美元、50美元與100美元三種，因座位有限且詢問度高，主辦單位呼籲民眾儘早訂票。購票可致電 818-357-6015 洽詢。

這場融合文化、情感與社區凝聚力的母親節慶典，不僅是一場演出，更是一份獻給母親最真摯的禮物。在這個屬於母親的節日裡，邀請帶著家人一同前來，感受愛與感恩交織的動人時刻。