米其林頤中福 三種母親節套餐328元

羅蘭崗頤中福(Eat Joy Food)，5月推出3種母親節 套餐328元起，物超所值，可依人數多寡來訂套餐，邀請太太、媽媽、婆婆、岳母、及長輩們，去品嘗到地道的臺灣美食與來自臺灣台東的池上米。特別提供世界日報 讀者，凡將4月28.29日及5月2.5.6.9日任何一天廣告剪下或用手機拍照，當天提供給頤中福，就送紅豆湯，訂位專線323-917-4865，套餐價格皆已含稅。

負責人表示，頤中福Eat Joy Food，2023年首次榮獲米其林推薦餐廳，2025年再次獲米其林推薦，這一榮譽是對餐廳美食的認可。很多招牌菜是季節限定，會根據時令調整菜單，並根據當天進的當令時蔬、海鮮搭配，以呈現出菜餚最好的口感與品質（見圖）。

母親節陪媽媽吃頤中福，有3種套餐可選擇，328元套餐可供4-6人，包括1.涼拌龍鬚菜、2.薑蔥龍蝦意麵3lb、3.樹籽蒸黑鱈魚、4.黑椒牛柳、5.三杯雞、6.麻油腰花麵線、7.清炒空心菜、8.蓮藕排骨湯。598元套餐可供6-8人，包括1.四大拼盤（涼拌龍鬚菜、手打花枝丸、五味鮮魷、涼拌腐皮）、2.鮮果龍蝦沙拉、3.樹籽蒸黑鱈魚、4.筍絲蹄膀、5.黑胡椒牛柳、6.蔥油土雞半隻、7.三杯總匯、8.麻油腰花麵線、9.清炒大豆苗、10.山當歸蛤蠣雞鍋。998元套餐包括1.四大拼盤（涼拌龍鬚菜、手打花枝丸、五味鮮魷蒜泥茄子）2.鮮果龍蝦沙拉、3.白灼珊瑚蝦2lb、4.白灼象拔蚌2lb、5.清蒸紅斑3lb、6.雪花牛排骨、7. 三杯總匯、8.素燴玉子豆腐、9.麻油腰花麵線、10.清炒大豆苗、11.山當歸蛤蠣雞鍋、12.酒釀芝麻湯圓。

訂位專線：323-917-4865，地址：18888 Labin Ct. #C113 Rowland Heights, CA 91748。