方見堯律師4月25日免費講座 解析新馬師曾遺產案

方見堯律師於4月25日（週六），在聖蓋博 市希爾頓酒店舉辦「免費法律講座」，國語講座在上午10時30分、粵語講座在下午2時30分舉行，有意參加可電626-289-8299報名，額滿即止。

方見堯律師事務所表示，「案例解析」億元遺產變家族戰場「新馬師曾爭產案的現實警示」，香港 粵劇名伶新馬師曾一生事業輝煌，卻在1997年辭世後留下逾億元資產，並引發長年家族爭產風波，成為廣為人知的案例之一。事件突顯一個關鍵問題，即使資產豐厚，若缺乏完善規劃，亦可能演變為家庭衝突與法律糾紛。

據公開資料顯示，新馬師曾的遺產涵蓋多項物業、現金及投資，但因未訂立清晰且具法律效力的遺囑，也未設立信託安排，加上其家庭關係較為複雜，既有法定妻子，亦與同居伴侶育有子女，最終引發多宗訴訟。爭議焦點包括非婚生子女的繼承權、同居伴侶的法律地位、生前口頭承諾的效力及部分資產是否屬代持或贈與。

由於缺乏明確法律文件，相關問題需交由法院裁決，不僅耗時多年，也導致家庭關係破裂及高昂法律成本，從資產規劃角度觀察，此案帶出多項重要啟示。首先家庭結構愈複雜，愈需及早規劃，涉及再婚、同居關係或跨境資產時，應透過遺囑或信託明確分配安排。其次是口頭承諾難具法律保障，唯有正式文件方具執行力。第三，善用信託工具如生前可撤銷信託(Revocable Living Trust)，可在生前保留控制權，同時於身後有效分配資產，減少遺產認證程序與爭議。

最後資產登記與實際擁有權不一致，亦容易衍生法律糾紛，例如「代持」或「贈與未完成」等問題，清晰的產權安排，有助避免日後爭議。值得注意的是資產規劃並非富豪專利。即使一般家庭，亦可能面對未成年繼承人、再婚分配或程序延誤等情況，透過及早規劃與專業法律安排，可有效降低風險。

方律師的免費法律講座，地點在Hilton San Gabriel，地址是225 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA，另方見堯律師事務所地址在407 E. Valley Blvd., Unit 3, Alhambra, CA（與四街交界），網址是www.fonglawusa.com。