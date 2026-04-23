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王福楠醫師 新設台灣幹細胞醫療中心啟用

洛杉磯訊
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長期行醫執業於美國加州，專門從事婦產科生殖分泌學系及幹細胞醫學的王福楠醫學博士，甫於台灣新北市汐止科學園區遠雄U-Town D棟購置第八樓共2千平方米，並已完成合乎台灣衛福部tFDA、美國U.S. FDA及日本勞動厚生省cGTP實驗室的建制標準，日前已正式啟用 。

王福楠醫師表示：有鑑於過去數年來有許多不遠千里來美求醫者的辛苦，故選擇在台灣成立醫療中心，免除求醫者在路途上的辛勞，也可以安心接受治療、安心養病。

王福楠醫學博士專注於幹細胞及基因工程治療方面，他擁有獨特的幹細胞分離、培養與製造技術。在自體幹細胞、異體幹細胞 、異種幹細胞，來源於各組織器官的幹細胞製備，在一般常規製造及大量生產、臨床治療應用、治療有效比率、安全比值、成功治療疑症、難症、重症及先天性遺傳疾病，均可謂名列世界前茅之一。他表示：發現幹細胞治療的重要原理，也是細胞學的基本生理現象，即「細胞內分子層級正常異基因介導作用」，其影響能夠導正病態細胞經由介導作用而回復正常，最後可以療癒困擾人類的重大疑難病症。其團隊已成功治療100餘項病種，包括先天性遺傳性疾病、多種類型癌症等。其治療過程與結果缺乏有意義的副作用，有效率大於90%。

再談王福楠自然型多功能幹細胞譜系，使用其發現的「細胞內分子層級正常幹細胞異基因介導理論及實踐」，已成功治療，即治癒或大幅改善，人類有史以來，存在的重大疑難病症（重症、難症），臨床使用安全、有效、沒有不良副作用，歐洲醫學會期刋已於2025年10月31日刊登論文表示其為幹細胞治療人類疾病的「黃金標準」。

王福楠醫師團隊的臨床治療成就，已突破治癒或大幅改善諸多的疑難病症，並發表在歐洲醫學會期刊、美國及英國醫學期刊諸多論文，共同著作英國兩本前沿醫學書籍；在生殖醫學方面，亦發表諸多論文於美國醫學期刊、美國生殖醫學會、世界生殖醫學會等，並共同著作四本美國生殖醫學書籍。

請電626-336-6368美國幹細胞基地中心，地址1201 S. Hacienda Blvd., Hacienda Heights, CA 91745。 台灣地址：新北市汐止區新台五路一段93號8樓（汐止科學園區遠雄U-Town D棟），電話+886-2-2697-2679。

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