洛杉磯縣公共工程部3/21舉辦 核桃市回收有回報贈濾油器工具包

洛杉磯縣公共工程部於3月21日（星期六）上午10時至下午2時，在核桃市的O'Reilly Auto Parts汽車零件連鎖店，舉辦「舊機油濾油器及舊機油免費回收」活動，回收舊機油濾油器。

洛杉磯縣公共建設部門表示，希望住在核桃市(Walnut)或附近的居民，都可以參加「回收有回報」舊機油濾油器及舊機油回收活動，帶上換下來的舊機油與濾油器，到以下地址18724 Amar Road,Walnut, CA（與Noales Street交界，近Taco Bell）指定的O'Reilly Auto Parts汽車零件連鎖店進行回收。

一同參加可持續且有意義的「回收有回報」活動，感謝大家為打造一個更綠意盎然及清潔社區做的貢獻，回收舊機油濾油器及舊機油，除可免費獲得一個全新的濾油器外，還有一份特別的回收工具包，其中包括一條工作巾、一個機油漏斗和一個雙容量舊機油濾油器儲存容器，數量有限，送完即止。

不要錯過這次利己利人，保護環境的機會，有關詳情可掃描二維碼（見圖）。