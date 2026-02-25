我的頻道

華美假期「山海為卷 中韓雅行」16天799元

洛杉磯訊

華美假期針對中老年遊客推出的「山海為卷－中韓雅行」16天尊享之旅，巧妙融合東北全景與韓國文化，打造出一條適宜長者節奏、文化內涵深厚的跨域旅遊線路。行程橫跨中俄朝邊境風貌與首爾古今風情，以慢旅行、深體驗為核心，為銀髮族提供了一次舒適與情懷並存的人文之旅。遊覽城市：上海吳越、哈爾濱、大連、瀋陽、吉林、丹東、首爾、仁川等。五月正值東北層林盡染、首爾春暖花開最佳季節。此團老年夫婦與老朋友結伴出遊者佔七成以上，反映了銀髮族對高品質文化之旅的日益青睞。

此團上海集合，首爾結束，團費特價優惠中每人799元。5月7日報到。承諾全程無自費項目，無隱藏費用，前5天江南段有安排部分當地特產介紹（無強迫購買）。團費包含一日三餐、酒店、門票、火車票、船票，一價全含，飛機票自理。優惠截止3月2日，現在還剩10個名額。報名熱線626-340-4300或626-320-3281華美假期。

該線路針對老年人特別優化：每日車程不超時，景點遊覽時間寬鬆；配備隨隊健康顧問，提供基礎醫療諮詢；餐飲以鬆軟清淡為主，兼顧地方特色與長者飲食習慣。

行程精心串聯哈爾濱聖索菲亞教堂、中央大街俄式建築群，瀋陽故宮、張氏帥府，以及丹東鴨綠江斷橋等歷史地標。在安東老街，老人們可漫步青石板路，找回舊時光的生活記憶。

行程特別安排自然秘境：長白山天池與溫泉養生長白山秘境探訪，觀賞世界海拔最高的火山湖—天池，並以輕鬆平緩的步行路線，讓長者安全感受原始森林與火山地質奇觀。當地還將安排長白山溫泉體驗，結合東北特色高端洗浴文化，為遊客提供舒筋活絡的養生時刻。

跨越黃海的郵輪航程設計，寧靜海上的星光慢時光，甲板設有休憩區，郵輪內安排兩人包間，可洗澡，海景窗房間，讓航程成為旅途中的愜意逗點。

特別安排冰雪大世界在春暖花開季節也能感受冰雪奇緣般的童話情節，讓老人們不必擔心太冷而望而卻步。豪華SPA含海鮮自助體驗換上浴袍，在一群服務人員的帶領下感受待遇。

韓國段行程兼顧歷史與休閒，景福宮、青瓦台等景點配備中文講解，特別安排韓服體驗活動，讓長者輕鬆感受高麗傳統文化。行程包含免稅購物時間，並提供購物諮詢服務。

