橙縣華人商會新任會長及理監事就職暨新春同歡

橙縣華人 商會（OCCACC，Orange County Chinese American Chamber of Commerce）新任會長及理監事暨新春同歡於日前舉行，聯邦眾議員 劉雲平、加州 州議員崔錫浩、加州州眾議員Cotti Petrie-Norris、駐洛杉磯 辦事處副處長陳令欣、橙縣文教中心主任蕭蓓如、橙縣縣委Katrina Foley 、爾灣市議員劉令淳。橙縣高等法院法官Jim Gray主持宣誓就職。各界嘉賓近400人出席，包括中華航空公司及台灣景美醫院共十餘家企業與現場展示。

新任會長Tony Young就職致詞表示，感謝各位前任會長、副會長、理監事，以及一路以來為本商會付出心力，商會能夠穩健發展，延續商會的使命，並持續推動其向前發展。

Tony Young生於臺灣，1987年來美，在UCLA完成商業經濟學業，輔修會計。多年來於金融業服務的經歷，深刻體會一個健全而團結的商會，能凝聚會員力量，更能在關鍵時刻提供支持與方了向，成為個人與企業共同成長的重要後盾。

展望未來，他期許本商會在既有良好基礎上，深化資源整合，彼此扶持、共享經驗、共創價值的社群。透過商會力量，拓展視野、累積能量、拓展未來。