我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀劉美賢摘金 加州奧克蘭冰淇淋店送她終身免費吃

紐約暴風雪 買不到雪鏟 3方法也能除冰

橙縣華人商會新任會長及理監事就職暨新春同歡

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

橙縣華人商會（OCCACC，Orange County Chinese American Chamber of Commerce）新任會長及理監事暨新春同歡於日前舉行，聯邦眾議員劉雲平、加州州議員崔錫浩、加州州眾議員Cotti Petrie-Norris、駐洛杉磯辦事處副處長陳令欣、橙縣文教中心主任蕭蓓如、橙縣縣委Katrina Foley 、爾灣市議員劉令淳。橙縣高等法院法官Jim Gray主持宣誓就職。各界嘉賓近400人出席，包括中華航空公司及台灣景美醫院共十餘家企業與現場展示。

新任會長Tony Young就職致詞表示，感謝各位前任會長、副會長、理監事，以及一路以來為本商會付出心力，商會能夠穩健發展，延續商會的使命，並持續推動其向前發展。

Tony Young生於臺灣，1987年來美，在UCLA完成商業經濟學業，輔修會計。多年來於金融業服務的經歷，深刻體會一個健全而團結的商會，能凝聚會員力量，更能在關鍵時刻提供支持與方了向，成為個人與企業共同成長的重要後盾。

展望未來，他期許本商會在既有良好基礎上，深化資源整合，彼此扶持、共享經驗、共創價值的社群。透過商會力量，拓展視野、累積能量、拓展未來。

世報陪您半世紀

橙縣 加州 眾議員 洛杉磯 華人

上一則

年初五 馬雲 被拍到

下一則

要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20

超人氣

更多 >
大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」
好市多罕為人知福利 舊3C可換購物金 最高值2550美元

好市多罕為人知福利 舊3C可換購物金 最高值2550美元
從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課