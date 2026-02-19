888Crazylive馬年大年初五迎財神，學美股出租

我的頻道

洛杉磯訊
CrazyLive 創始人Warren 王接受采訪
Crazylive Inc. (Crazy直播) 專注於美股、選擇權及系統化現金流策略、AI交易軟件開發及全天候交易教育直播領域快速成長的中文平台。將於2月21日（週六，大年初五）下午1點30分，在聖蓋博希爾頓酒店舉辦一場「 馬年迎財神，學美股出租」主題講座，旨在與社區分享公司的快速發展成果，並提供獨特的學習和投資機會。

Crazylive Inc自2025年4月成立以來，專注於為全球華人投資者提供創新的美股期權教育和先進的AI交易工具。為順應業務擴張，公司團隊成員增長至25位。為感謝洛杉磯會員的鼎力支持，特別策劃了這場「888馬年迎財神，學美股出租」的新春活動。與會者將有機會獲得豐厚的賀禮。

現場觀眾關注Crazylive的小紅書、微信公眾號和Facebook官方帳號後，即可獲得好禮，現場還將舉行抽獎活動，共抽出11位幸運觀眾。活動現場還提供終身會員大優惠及多種獎勵。

此外，該公司還計劃於3月8日在香港舉辦講座，並藉此正式宣布登陸粵港澳大灣區，為大中華地區的用戶提供服務。

為了進一步回饋終身會員，也將於3月7日在澳門MGM酒店舉辦專屬活動。屆時，前中國公募基金經理人、德州撲克中國地區女子冠軍朱芳草將親臨現場，教授德州撲克實戰策略。每位參加的終身會員將獲得價值300美金的籌碼或現金。

Crazylive Inc. (Crazy直播) 是一家快速成長的公司，專注於教學美股選擇權以產生現金流、開發AI易軟件，並提供全天候的中文交易教育直播服務。本公司致力於為全球華人投資者提供專業的知識、先進的工具和即時的市場分析，幫助他們在金融市場中穩健獲利。

本次洛杉磯講座位於聖蓋博希爾頓飯店，地址為225 West Valley Blvd, San Gabriel, CA 91776。活動預約電話1-626-684-4669。

