美國中華美食文化協會成立大會暨風雷集團新春聯歡晚宴隆重舉行

風雷催駿馬，餃子 慶豐年，2月15日，美國中華美食文化協會成立大會暨新春聯歡晚宴在南加州聖蓋博 希爾頓半島海鮮酒店盛大舉行。來自政界、僑界、商界及社會各界代表近400人齊聚一堂，共同見證協會成立的重要時刻。

美國中華美食文化創會會長張芙蓉致辭

中華美食承載五千年文明與家國情懷，是中華文化的重要名片。協會的成立，旨在凝聚海外華人 力量，推動中華美食在美國的傳承與創新，搭建中美文化交流的橋樑。

美國風雷集團董事長馮燁致開幕詞

風雷集團董事長馮燁、總裁王明明致辭，對協會成立表示熱烈祝賀。他們表示，風雷集團將充分發揮資源整合、品牌建立與國際交流優勢，依託物流體系、產業服務與文化推廣平台，與協會深度攜手、緊密合作，共同推動中華美食文化在美國落地生根、創新發展。

風雷集團董事長馮燁、執行總裁王明明接受采訪

風雷集團董事長馮燁接受采訪中表示，很高興能在春節來臨之際，與美食協會共同舉辦新春餃子爭霸賽，讓活動充滿濃濃年味，傳遞節慶的喜悅與溫暖。同時也祝福所有華僑在馬年心想事成、身體健康、萬事如意。

風雷集團執行總裁王明明接受採訪時表示，本次新春餃子爭霸賽特別邀請多位重量級評委蒞臨指導，包括中國青年烹飪藝術家、米其林餐廳「中點女神」胡幽夢，米其林餐廳大師 Ren Zhangbing，美食專家林慧懿，以及多位美國嘉賓，共同為賽事增添專業高度與國際視野。

參加爭霸賽的獲獎選手們，不僅展現了精湛廚藝，更將中國悠久的餃子文化帶到美國，結合當地飲食習慣與口味，讓餃子更貼近美國人的餐桌與味蕾，成功促進中美美食文化交流。本次活動與美食協會攜手舉辦，圓滿成功，也為風雷集團年會增添濃厚年節氛圍。

國會議員趙美心頒發賀狀

美國國會議員趙美心，蒙特利公園市 長楊安利，聖蓋博市議員吳程遠及阿凱迪亞市長王愛琳等致辭，高度肯定華人社區對當地經濟與文化發展的貢獻，並頒發賀狀，祝福協會蓬勃發展。美國華人社團聯合會主席張勇也在發言中表示，協會的成立將進一步增強僑界凝聚力，促進資源整合與合作共贏。

美國中華美食文化創會會長張芙蓉，向風雷集團執行總裁王明明頒發榮譽證書

大會期間也舉行了協會任職證書頒發儀式。多位新任理事及負責人依序上台接受聘書，標誌著協會組織架構正式建立、各項工作全面啟動。

值得一提的是，當天同步舉辦的新春餃子大賽也備受矚目。主辦單位為獲獎團隊頒發賀狀及獎金，對其精湛廚藝與創意表現給予充分肯定。現場嘉賓紛紛表示，透過比賽不僅展現了中華傳統美食的魅力，也增進了社區之間的互動與交流。

加州眾議員方樹強前來祝賀

在祝酒儀式中，創會主席張芙蓉，風雷集團執行總裁王明明，共同舉杯，宣布美國中華美食文化協會成立大會圓滿成功。與會者表示，協會的成立為中華美食在海外的發展開啟了新篇章，也為促進中美民間文化交流搭建了新的橋樑。未來，協會將持續舉辦美食賽事、文化論壇及公益活動，讓中華味道香飄更廣闊的舞台。

晚會由趙佩瑤，劉瑋聯袂主持

新春聯歡晚宴，風雷集團董事長馮燁，執行總裁王明明與員工的大合唱《我的老家在中國》將現場氣氛推向高潮。