一洲焦點／川普國情咨文遇抵制 關稅、核武、對台軍售變數

楊紫瓊好萊塢星光大道摘星 李安現身力挺影后

美國中華美食文化協會成立大會暨風雷集團新春聯歡晚宴隆重舉行

洛杉磯訊

風雷催駿馬，餃子慶豐年，2月15日，美國中華美食文化協會成立大會暨新春聯歡晚宴在南加州聖蓋博希爾頓半島海鮮酒店盛大舉行。來自政界、僑界、商界及社會各界代表近400人齊聚一堂，共同見證協會成立的重要時刻。

美國中華美食文化創會會長張芙蓉致辭
美國中華美食文化創會會長張芙蓉致辭

中華美食承載五千年文明與家國情懷，是中華文化的重要名片。協會的成立，旨在凝聚海外華人力量，推動中華美食在美國的傳承與創新，搭建中美文化交流的橋樑。

美國風雷集團董事長馮燁致開幕詞
美國風雷集團董事長馮燁致開幕詞

風雷集團董事長馮燁、總裁王明明致辭，對協會成立表示熱烈祝賀。他們表示，風雷集團將充分發揮資源整合、品牌建立與國際交流優勢，依託物流體系、產業服務與文化推廣平台，與協會深度攜手、緊密合作，共同推動中華美食文化在美國落地生根、創新發展。

風雷集團董事長馮燁、執行總裁王明明接受采訪
風雷集團董事長馮燁、執行總裁王明明接受采訪

風雷集團董事長馮燁接受采訪中表示，很高興能在春節來臨之際，與美食協會共同舉辦新春餃子爭霸賽，讓活動充滿濃濃年味，傳遞節慶的喜悅與溫暖。同時也祝福所有華僑在馬年心想事成、身體健康、萬事如意。

風雷集團執行總裁王明明接受採訪時表示，本次新春餃子爭霸賽特別邀請多位重量級評委蒞臨指導，包括中國青年烹飪藝術家、米其林餐廳「中點女神」胡幽夢，米其林餐廳大師 Ren Zhangbing，美食專家林慧懿，以及多位美國嘉賓，共同為賽事增添專業高度與國際視野。

參加爭霸賽的獲獎選手們，不僅展現了精湛廚藝，更將中國悠久的餃子文化帶到美國，結合當地飲食習慣與口味，讓餃子更貼近美國人的餐桌與味蕾，成功促進中美美食文化交流。本次活動與美食協會攜手舉辦，圓滿成功，也為風雷集團年會增添濃厚年節氛圍。

國會議員趙美心頒發賀狀
國會議員趙美心頒發賀狀

美國國會議員趙美心，蒙特利公園市長楊安利，聖蓋博市議員吳程遠及阿凱迪亞市長王愛琳等致辭，高度肯定華人社區對當地經濟與文化發展的貢獻，並頒發賀狀，祝福協會蓬勃發展。美國華人社團聯合會主席張勇也在發言中表示，協會的成立將進一步增強僑界凝聚力，促進資源整合與合作共贏。

美國中華美食文化創會會長張芙蓉，向風雷集團執行總裁王明明頒發榮譽證書
美國中華美食文化創會會長張芙蓉，向風雷集團執行總裁王明明頒發榮譽證書

大會期間也舉行了協會任職證書頒發儀式。多位新任理事及負責人依序上台接受聘書，標誌著協會組織架構正式建立、各項工作全面啟動。

值得一提的是，當天同步舉辦的新春餃子大賽也備受矚目。主辦單位為獲獎團隊頒發賀狀及獎金，對其精湛廚藝與創意表現給予充分肯定。現場嘉賓紛紛表示，透過比賽不僅展現了中華傳統美食的魅力，也增進了社區之間的互動與交流。

加州眾議員方樹強前來祝賀
加州眾議員方樹強前來祝賀

在祝酒儀式中，創會主席張芙蓉，風雷集團執行總裁王明明，共同舉杯，宣布美國中華美食文化協會成立大會圓滿成功。與會者表示，協會的成立為中華美食在海外的發展開啟了新篇章，也為促進中美民間文化交流搭建了新的橋樑。未來，協會將持續舉辦美食賽事、文化論壇及公益活動，讓中華味道香飄更廣闊的舞台。

晚會由趙佩瑤，劉瑋聯袂主持
晚會由趙佩瑤，劉瑋聯袂主持

新春聯歡晚宴，風雷集團董事長馮燁，執行總裁王明明與員工的大合唱《我的老家在中國》將現場氣氛推向高潮。

