野花牌綠蜂膠專利萃取術保留逾400種天然成分

洛杉磯訊
在追求健康與免疫力的時代，蜂膠早已成為國際間備受矚目的天然保健瑰寶。然而，市面上蜂膠產品品質參差，價格差異巨大，真正高品質的蜂膠，必須從原料、產地到工藝皆做到極致。

專利無酒精萃取技術，完整保留400多種天然成分：蜂膠內含珍貴的類黃酮、不飽和脂肪酸、胺基酸、萜烯類與礦物質，但許多產品因酒精萃取或高溫製程，使活性成分被破壞。野花牌採用超臨界無酒精萃取技術，不加熱、不變質，保留完整的自然成分。

野花牌綠蜂膠（見圖）只使用HPLC液相色譜分析後挑出的高等級Class A綠蜂膠。

原料全部採自巴西米納斯高原—地球植物多樣性最豐富的地區之一，也因環境純淨、無污染，被稱為「綠蜂膠最佳產地」。

野花蜂業成立於1982年，是全球第一批專門從事蜂膠研究與生產的企業。多年來，野花牌綠蜂膠在巴西品質評測及出口銷量均名列第一，產品更通過：HACCP食品安全體系、巴西聯邦農業部認證、歐美多國進口標準、原料獲美國農業部有機認證。

從採集、檢驗、萃取到裝瓶，每一步都執行國際GMP藥品規範，才能保持超過40年的穩定品質。正因為如此，野花牌綠蜂膠在北美華人市場長年熱銷。

消費者一致反映：味道純正、不嗆喉、不含酒精，適口性佳、滴劑細緻濃厚，不分層、不起渣、使用一段時間後能感覺到「真材實料」。

專業醫學顧問免費諮詢熱線：1-866-690-4888；訂購網站：www.bpropolis.com；掃描二維碼，免費一對一醫學顧問。

