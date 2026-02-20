我的頻道

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

段旭民針灸  2月25~26線上分享預防與治療疾病之道

應特許財務規劃師周美懿女士之邀請，中醫針灸醫師段旭民將於2月25日與26日5:30pm壓軸分享。電郵 [email protected]索取註冊連結。

近年來，「亞健康(Suboptimal Health)」一詞被廣泛使用，但大部分人對它仍缺乏全面的認識。亞健康是指介於「健康」與「疾病」之間的第三狀態或灰色地帶。雖然醫院常規檢查報告數值正常，未發現明確的器質性病變，但個人卻常感到身體疲勞、心理不適或機能減退，例如失眠、腰酸背痛、容易疲倦、情緒焦慮等。若未及時調理，可能進一步演變為慢性疾病。

本次兩場免費線上講座中，段醫師將進一步分享針灸在現代生活中的實際應用，以「預防與治療並進」為核心，深入介紹中醫針灸如何透過整體觀點協助身體恢復平衡，遠離亞健康，找回屬於自己的健康。講座將從兩大重點進行說明：第一，傳統中醫在疾病治療與早期預防方面的優勢，以及如何結合西醫檢查與診斷，依個體差異制定合適的針灸調理策略，以期達到治本的效果；第二，經絡與穴位的基本概念，說明針灸如何透過調節氣血運行來改善健康，並搭配實際臨床案例分享，幫助聽眾更容易理解與應用。

「頭痛醫頭，腳痛醫腳」從中醫角度來看並非完全正確。不同類型的疼痛，例如帶狀疱疹疼痛、腰痛、膝關節疼痛、頸肩部疼痛、頭痛、胃痛，以及經筋關節疼痛與臟腑疼痛等，其成因、性質與治療方式皆大不相同。

段旭民醫師成長於中國，畢業於北京中醫藥大學中醫系，自幼深受家族中針灸醫師長輩影響，對中醫與針灸奠定了深厚的基礎與熱忱。畢業後長期於中國中醫體系內全職執業，累積二十年以上臨床經驗。其專長涵蓋多項內科與慢性病症，包括失眠、久咳不癒、各類疼痛症候群、慢性胃腸炎、前列腺肥大，以及婦科更年期相關不適等，臨床成效穩定。

免費電郵諮詢或電話預約針灸治療：626-295-9570，Email：[email protected]，地址：17671 Irvine Blvd. #116, Tustin, CA 92780。

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43
爾灣市一間超市近日發現摻有白色粉末的偽造鈔票，2名員工在接觸後出現頭暈症狀送醫檢查。圖為示意圖。(取材自Pexels╱Jonathan Borba攝影）

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

2026-02-12 18:11
聯合航空爆重大疏失。(路透)

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

2026-02-13 14:07

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕