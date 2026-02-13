大文行酒業 北美推多款新春酒類方案

更獲貴州茅台總公司官方授權經銷商最高評級「三顆星」的榮譽

農曆新年來臨之際，美國華人 酒類經銷商－美國大文行酒業有限公司(Diamond Hong Inc)，日前在洛杉磯 舉行媒體會面，董事長張瑞群親臨表示，南加州 各大經銷點，已特別推出多款新春優惠酒類套裝，涵蓋不同價位，適合節慶聚會、親友饋贈及家庭收藏。

張瑞群董事長回顧大文行酒業在美發展歷程。公司1992年於紐約州成立，於洛杉磯與舊金山設有分公司及倉庫，為少數同時布局東西兩岸、並取得聯邦及州政府酒類進口與銷售執照的華人烈酒代理商。深耕中國名酒推廣逾三十年，並獲貴州茅台總公司授予官方經銷商最高評級「三顆星」，肯定其在品牌推廣與全美銷售上的表現。

張瑞群表示，海外華人市場多元，消費習慣各異，公司在產品引進上兼顧不同族群與預算需求，提供價格合理、品質穩定且選擇多樣的酒品，並保證所售皆為正品。

同時提醒，近年北美市場出現假酒流通情況，建議於持有酒類執照的商家購買，避免透過非正式管道交易，以維護自身權益與飲用安全。