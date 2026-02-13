H Mart旗下BK Franchise 高端餐飲拓展美市場

Ten Thousand Coffee。

BK Franchise為H Mart旗下專責特許經營的子公司，宣布將在全美拓展餐飲版圖，引進精品咖啡 品牌Ten Thousand與L'AMI Bakery & Café，加速布局主要市場。

隨著亞洲風味與亞洲餐飲文化在美國持續受到消費者青睞，BK Franchise將憑藉成熟的營運系統與強大的品牌組合，積極擴大市場佔有率，深化其在美國餐飲市場的影響力。

Ten Thousand創立於紐約，拓展至澳洲 悉尼市場，以鮮明識別與精品咖啡吸引年輕族群。品牌採高品質、高效率的營運模式，透過系統化流程提升門市效能，建立具擴展性的加盟架構。

2025年已簽訂20項加盟合約，預計自2026年起陸續於新澤西州 、加州、德州與伊利諾州開幕。憑藉澳洲、台灣與越南等市場經驗，BK Franchise將2026年定位為品牌擴展的重要起點。

L'AMI Bakery & Café為韓式風格烘焙品牌，以現代美學呈現細膩風味。繼紐約州Great Neck H Mart商場設立獨立門市後，預計於2026年上半年在新澤西州Fort Lee H Mart開設店中店。

品牌透過旗艦與策略據點提升能見度，未來將推出In-Shop與Stand-Alone兩種加盟模式，提供更具彈性的營運選擇。

BK Franchise表示，2026年將是Ten Thousand與L'AMI在美國市場建立核心地位的重要一年，發展重點在於穩定獲利與長期合作。