華美銀行集團 去年凈利創紀錄13億

洛杉磯訊

華美銀行之母公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.，Nasdaq 股票代碼：EWBC）公佈截至2025年全年及第四季度財務報告。2025全年淨利達13億美元。稀釋每股收益為9.52元。2025年第四季度淨利潤為4億元，稀釋後每股收益為2.55元。全年平均資產回報率為1.70%，平均普通股權益回報率為16.0%；每股帳麵價值較去年同期增長15.9%。華美銀行董事長兼首席執行官吳建民(Dominic Ng)表示：2025年再度創下歷史新高，無論是營收、淨利息收入、手續費、非利息收入、淨利潤，或每股收益，均刷新紀錄。他尤其為團隊積極拓展商業支票帳戶關係感到自豪，該行2025年新增數千個商業帳戶，並帶動無息存款餘額穩健增長。這讓業務韌性進一步增強，並為股東創造17%平均有形普通股權益回報率，每股有形帳面價值同比成長17%。

吳建民繼續指出 ，信貸品質保持穩健，本季度貸款淨核銷及關注類貸款均環比改善。鑒於強勁的資本及盈利表現，我們很高興地宣佈，董事會批准將公司普通股季度現金股息上調0.2元至每股0.8元。該行將繼續依託穩健的資產負債表增長，行業領先的運營效率，以及成熟完善的風險管理體系，為股東創造卓越且可持續的回報。

截至2025年12月31日財報概要：

資產雄厚，總資產為804億元，主要反映平均貸款餘額增加4億元，同時，平均證券規模增長，主要由將生息現金及銀行存款重新配置至證券資產所帶動。總貸款再攀新高，達569億元。總存款再創新紀錄，達671億元，主要來自無息活期存款與有息支票存款的增長。無息存款佔總存款的25%。第四季度平均存款達668億元，主要反映平均無息活期存款和定期存款的增長，但部分被平均貨幣市場存款的下降所抵消。

資本水平強勁，股東權益為89億元，環比增長4%。股東權益與總資產比率為11.06%，較9月底的10.77%有所提升。 每股帳面價值為64.68元，較上季增加2.29元，增幅為4%。 每股有形帳麵價值為61.27元，較上季增加2.30元，增幅為4%。

華美銀行集團董事會宣佈，將於2026年2月17日向截至 2026年2月2日登記在冊的股東派發2026年第一季度普通股現金股息，每股0.80元，由先前的每股0.60元上調至0.80元，每股增加0.20元，增幅33%。 年度等值股息為每股3.20元，較此前的每股2.40元顯著提升。更多資訊可流覽：www.eastwestbank.com

