橋樑工程專家張華 擁9大獎21專利

張華（見圖）長期投入橋樑工程技術研發，為中國橋樑工程的重要技術代表之一。

2003年，他參與廣州新光大橋建設，與團隊在工程中取得多項突破。工程完工後，團隊獲得「中國土木工程詹天佑大獎」及全國優秀工程勘察設計二等獎，並於2007年獲評為廣東省市政優良樣板工程。

此後，他擔任南廣鐵路肇慶西江特大橋設計負責人，參與當時世界最大跨度高速鐵路拱橋工程。期間，張華提出軌道長波不平順限值的新控制標準，並研發高速鐵路大跨度鋼箱拱橋軌道精修技術，推動相關技術在高速鐵路領域的應用。

工程完工後，張華得到了2016年由中國鋼結構協會頒發的2016年度中國鋼結構工程大獎。同時，張華也因在工程設計上的創新而申請了國家發明專利和實用新型專利。同時，他研究的「大跨距橋樑建造關鍵技術研究—大跨距中承式鋼箱拱橋建造關鍵技術研究」也做為鐵道部的重大課題，得以實施。

隨後，他參與北京市六環路跨豐沙鐵路斜拉橋工程，該工程採用墩頂單鉸轉體施工方式。其相關施工技術獲住房和城鄉建設部認定為「大跨距市政斜拉橋轉體法施工關鍵技術」。2012年，張華獲北京市科學技術協會頒授第二十一屆北京優秀青年工程師。

2015年，張華赴美深造，他參與的美國高速公路莫比爾河(Mobile River)斜拉橋工程，填補了美國斜張橋調索過程中不能精確考慮混凝土收縮徐變的空白。

迄今為止，張華在橋樑工程領域已經獲得9項全國大獎，8項發明專利和13項新型使用專利，個人擁有超過5個國家級或公路工程級施工工法。