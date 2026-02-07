核桃市The Terraces限時優惠 新居簽約最高省65000元

我的頻道

洛杉磯

建商推出限時優惠，即日起至2026年3月1日前，於核桃市The Terraces全新社區完成新居簽約者，最高可節省 $65,000，用於房屋選配與升級。相關資訊可至銷售中心洽詢，或預約參觀行程。

加州Walnut市全新住宅社區The Terraces，位於Puente Hills與San Jose Hills之間，是Walnut市首座且唯一設有警衛崗哨的封閉式社區，兼顧安全與私密。社區隸屬Walnut Valley聯合學區(WVUSD)，鄰近購物中心與華人生活圈，周邊保有自然開放空間，生活機能與居住品質兼具。

The Terraces社區擁有開闊視野，設計融入地中海山城風格，聯排別墅與封閉式獨棟住宅配置，讓住戶可欣賞夕陽、山巒與大洛杉磯夜景。整體氛圍安定舒適，全景視野為社區增添層次與特色。

The Terraces at Walnut 提供寬敞的獨棟住宅與聯排別墅，擁有多項完善設施，包括24小時門禁管理、開闊山景與城市景觀、多座社區公園，以及鄰近購物與餐飲場所的便利生活機能。

該建商特別介紹The Terraces的四個不同社區以及為迎接新年所提供的限期優惠是：（一）ALTEA社區，優惠高達 $65,000可用於選配升級項目，三層樓獨棟別墅，4至5臥房、約2,980–3,739平方英尺，售價$190萬起。（二） LAS VISTAS社區，優惠高達$38,000可用於選配升級項目，兩層樓獨棟別墅、4臥房、約2,325–2,618平方英尺，售價$170萬起。

（三）FELICE社區提供最高$25,000選配升級優惠，雙層聯排別墅規劃，3至4臥房，室內約1,570–1,927平方英尺，售價$110萬起；（四）TRENTO社區為The Terraces內僅12席的珍藏級獨棟住宅（見圖），雙層莊園式設計，室內約4,176–4,488平方英尺，5臥、5.5衛浴，售價$300萬起。

The Terraces地址：22045 Garibaldi Dr. Walnut, CA 91789，預約電話 909-898-6008，網址：TerracesAtWalnut.com。

加州 核桃 南加

