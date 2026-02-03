我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罹癌母安樂死時紐森在側 新書披露痛苦回憶：我曾恨她

郵差積雪挖郵務車嚇怕同事心臟病發 發文遭威脅解雇

第15家Tokyo Central進駐 Emeryville 打造日式生活體驗

洛杉磯訊
Tokyo Central Emeryville
Tokyo Central Emeryville

日本生活超市品牌 Tokyo Central（Marukai Corporation）於Emeryville市知名複合式商圈Bay Street Emeryville 開設全美第15家門市，也是品牌在北加州的第二個據點。開幕活動在1月31日盛大舉行。地址： 5603 Bay Street, Emeryville, CA 94608。

Tokyo Central Emeryville不僅是一家超市，更是一場日式生活體驗。總面積4萬尺，其中包含1,625尺的手捲壽司吧，展現品牌理念 結合日式飲食文化、生活美學與社區精神的品牌核心，顧客可深入了解日本「一湯三菜」的飲食哲學、季節性食材選擇，以及精選廚具所展現的料理美學，並感受源自日本的 「款待之心（Omotenashi）」。

開幕記者會中Marukai Corporation 總裁 Koichi Toyo (圖中）表示：Emeryville位於奧克蘭柏克萊之間，以公共藝術、步行友善街區與自行車路網聞名。Bay Street Emeryville融合購物、餐飲與娛樂的開放式街區設計，是Tokyo Central 打造沉浸式日式體驗的理想據點，與Tokyo Central 所重視的全球飲食視野與創意生活方式高度契合。期待透過道地的日本商品與體驗，成為社區生活的一部分。

開幕盛況
開幕盛況

Tokyo Central門市內的 Hand Roll Factory 手捲壽司吧 採用現代化單捲現做概念，每一捲皆於顧客食用完前一捲後現場製作，確保最佳新鮮口感。壽司米選用日本進口「一目惚」米，搭配現烤有明海苔；食材包含新鮮藍鰭鮪魚、以利尻昆布高湯製成的醋，以及特調醬油，山葵更以超低溫現磨，完整保留香氣與辛香層次。此外，亦提供精緻外帶散壽司（Chirashi Sushi），讓忙碌消費者兼顧便利與品質。

Tokyo Central 創立於1965年，目前在加州有12家門市、夏威夷2家，為美國提供日本商品種類最齊全的日系超市之一。更多資訊請造訪 tokyocentral.com，或追蹤官方 Instagram 與 Facebook。

日本 加州 奧克蘭 柏克萊

上一則

涉性侵數千女 前洛加大醫師捏乳+摸私處 定罪被推翻

下一則

台奶茶UG Tea挺過整改風波 回歸首日賣2400杯

熱門新聞

南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
案發後，華人母女賈佳和Ruby Meng葬禮現場。（記者張宏／攝影）

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

2026-01-29 14:39
德州達拉斯（Dallas）元旦期間發生一起囂張的公路槍擊案。圖為嫌犯在公路上開槍。（取自達拉斯警局X）

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

2026-01-30 20:07
事發的蒙市North Rural Drive 600號街區。（谷歌地圖截圖）

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

2026-02-02 20:28
加州生活成本高於全美平均，退休準備金也依地區不同而異。（取自Visit California網頁）

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

2026-01-28 13:27
每隻大肉蟹約兩磅，可嘗試各種吃法。（記者邵敏／攝影）

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

2026-02-03 21:32

超人氣

更多 >
綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢

綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢
大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
立春馬年太歲換人當 4生肖做2事擋血光之災

立春馬年太歲換人當 4生肖做2事擋血光之災
陜醫院無碼直播手術「暴露女患者私處」 5萬人湧入看

陜醫院無碼直播手術「暴露女患者私處」 5萬人湧入看