第15家Tokyo Central進駐 Emeryville 打造日式生活體驗

Tokyo Central Emeryville

日本 生活超市品牌 Tokyo Central（Marukai Corporation）於Emeryville市知名複合式商圈Bay Street Emeryville 開設全美第15家門市，也是品牌在北加州 的第二個據點。開幕活動在1月31日盛大舉行。地址： 5603 Bay Street, Emeryville, CA 94608。

Tokyo Central Emeryville不僅是一家超市，更是一場日式生活體驗。總面積4萬尺，其中包含1,625尺的手捲壽司吧，展現品牌理念 結合日式飲食文化、生活美學與社區精神的品牌核心，顧客可深入了解日本「一湯三菜」的飲食哲學、季節性食材選擇，以及精選廚具所展現的料理美學，並感受源自日本的 「款待之心（Omotenashi）」。

開幕記者會中Marukai Corporation 總裁 Koichi Toyo (圖中）表示：Emeryville位於奧克蘭 與柏克萊 之間，以公共藝術、步行友善街區與自行車路網聞名。Bay Street Emeryville融合購物、餐飲與娛樂的開放式街區設計，是Tokyo Central 打造沉浸式日式體驗的理想據點，與Tokyo Central 所重視的全球飲食視野與創意生活方式高度契合。期待透過道地的日本商品與體驗，成為社區生活的一部分。

開幕盛況

Tokyo Central門市內的 Hand Roll Factory 手捲壽司吧 採用現代化單捲現做概念，每一捲皆於顧客食用完前一捲後現場製作，確保最佳新鮮口感。壽司米選用日本進口「一目惚」米，搭配現烤有明海苔；食材包含新鮮藍鰭鮪魚、以利尻昆布高湯製成的醋，以及特調醬油，山葵更以超低溫現磨，完整保留香氣與辛香層次。此外，亦提供精緻外帶散壽司（Chirashi Sushi），讓忙碌消費者兼顧便利與品質。

Tokyo Central 創立於1965年，目前在加州有12家門市、夏威夷2家，為美國提供日本商品種類最齊全的日系超市之一。更多資訊請造訪 tokyocentral.com，或追蹤官方 Instagram 與 Facebook。