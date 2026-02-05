親臨華采商業銀行 贈限量紅包組、發財水

迎接馬年到來，華采商業銀行(New Omni Bank)發送賀年禮與社區民眾共享新春喜悅。即日起，凡親臨華采商業銀行任一分行，即可領取限量版「賀歲紅包組」及「發財水」，數量有限，送完為止。

繼去年搶手的「金蛇獻采」，華采商業銀行2026年的紅包設計再次別出心裁（見圖），以「馬」的力量與速度感為靈感，推出一套八入（四紅、四金）呈現奔馳駿馬的精裝紅包組。該設計巧妙運用了「連動拼接」的概念：當紅包橫向並排時，將呈現出一幅萬馬奔騰、齊心向前的宏偉畫面。華采指出，這一套獨家設計的奔馬圖案，不僅象徵著個人事業的躍進，更寓意社區與銀行的緊密連結，共同奔向充滿希望的2026年。

除了馬年全景紅包組外，銀行亦準備了深受亞洲社區喜愛的「發財水」。華采表示，在傳統文化中，「水」象徵財富的流動與生命的更新。華采商業銀行希望透過贈送發財水的心意，祝願客戶在新的一年財源廣進、財務穩健，生活如行雲流水般順遂如意。

華采商業銀行主席兼首席執行官黃建庚表示，「慶祝農曆新年是華采商業銀行長久以來的傳統。這些賀歲禮品不僅代表我們對客戶的感謝，也展現了我們對文化傳統的尊重與珍惜。我們希望透過這些象徵好運的禮物，為每一位鄰里好友注入新年的正能量。」

各行址分別在：阿罕布拉 1235 S. Garfield Ave.，亞凱迪亞 1414 S. Baldwin Ave.，羅蘭岡1661 S. Nogales St.，爾灣 9100 Irvine Center Dr.，欲了解更多資訊，可上網 https://newomnibank.com/tw/celebrate-lunar-new-year/。