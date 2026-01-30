我的頻道

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

2026年世報迎春年節展/金泉賭場渡假村酒店 遊戲抽獎送住宿

洛杉磯訊
金泉賭場渡假村酒店（Fantasy Springs Resort Casino）
金泉賭場渡假村酒店（Fantasy Springs Resort Casino）

金泉賭場渡假村酒店(Fantasy Springs Resort Casino)為本屆《世界日報》年節展舞台拼圖活動的贊助商之一，特別提供Puzzle Time獎項，內容為 一晚酒店住宿(One-night hotel stay)。此外，金泉賭場渡假村酒店亦贊助《世界日報》大抽獎活動，獎項包括 兩晚酒店住宿及Joy（聚福軒）雙人晚餐(Two-night hotel stay and dinner for two at Joy)，為活動增添更多驚喜。

活動當天，金泉賭場渡假村酒店攤位將安排多項互動體驗活動，如高爾夫與保齡球遊戲，與民眾同樂並提供豐富獎品，其中亦包含兩晚酒店住宿等好禮。攤位位置為A27與A29，歡迎民眾踴躍參與。活動僅限21歲以上參加，敬請留意。

宛如沙漠中的一片綠洲，金泉賭場渡假村酒店曾榮獲《Casino Player》雜誌頒發30項「最佳博彩」獎項，充分展現其卓越品質與專業服務。園區內提供超過1,800台最受歡迎的老虎機、世界級賭桌遊戲、精彩多元的娛樂表演、豪華舒適的酒店住宿、多樣化的餐飲選擇，以及風景優美的Eagle Falls高爾夫球場，致力為賓客與社區打造超乎期待的頂級休閒體驗。

金泉賭場渡假村酒店由卡巴松卡惠拉印第安部落(Cabazon Band of Cahuilla Indians)私人營運。欲瞭解更多資訊，可去電免費專線(800)827-2946，或瀏覽www.FantasySpringsResort.com。亦歡迎追蹤Fantasy Springs的 Facebook與Twitter(@fantasysprings)，即時掌握最新消息與優惠活動。

金泉賭場渡假村酒店（Fantasy Springs Resort Casino）
金泉賭場渡假村酒店（Fantasy Springs Resort Casino）

世界日報

南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者张宏/攝影）

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

2026-01-24 18:21
好市多調味烤雞捲入標示不符爭議。（好市多官網）

好市多烤鷄稱不含防腐劑 遭消費者提告

2026-01-24 19:35
健康專家建議，健康的普通人一天最多吃一個全蛋或兩個蛋白。（示意圖取自Pexels）

雞蛋一天可以吃多少？遠比你想像的少

2026-01-22 21:24
劉昕（左）常常回憶起與母親生前在一起的時光。（圖／劉昕提供）

華人照顧百歲母親走完最後一程 唯這件事有遺憾

2026-01-25 20:29

