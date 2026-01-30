2026年世報迎春年節展/金泉賭場渡假村酒店 遊戲抽獎送住宿

金泉賭場渡假村酒店（Fantasy Springs Resort Casino）

金泉賭場渡假村酒店(Fantasy Springs Resort Casino)為本屆《世界日報 》年節展舞台拼圖活動的贊助商之一，特別提供Puzzle Time獎項，內容為 一晚酒店住宿(One-night hotel stay)。此外，金泉賭場渡假村酒店亦贊助《世界日報》大抽獎活動，獎項包括 兩晚酒店住宿及Joy（聚福軒）雙人晚餐(Two-night hotel stay and dinner for two at Joy)，為活動增添更多驚喜。

活動當天，金泉賭場渡假村酒店攤位將安排多項互動體驗活動，如高爾夫與保齡球遊戲，與民眾同樂並提供豐富獎品，其中亦包含兩晚酒店住宿等好禮。攤位位置為A27與A29，歡迎民眾踴躍參與。活動僅限21歲以上參加，敬請留意。

宛如沙漠中的一片綠洲，金泉賭場渡假村酒店曾榮獲《Casino Player》雜誌頒發30項「最佳博彩」獎項，充分展現其卓越品質與專業服務。園區內提供超過1,800台最受歡迎的老虎機、世界級賭桌遊戲、精彩多元的娛樂表演、豪華舒適的酒店住宿、多樣化的餐飲選擇，以及風景優美的Eagle Falls高爾夫球場，致力為賓客與社區打造超乎期待的頂級休閒體驗。