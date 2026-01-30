2026年世報迎春年節展/小雅屋300份限量紅包 現場分享

我的頻道

洛杉磯訊
連鎖烘焙品牌JJ小雅屋(JJ Bakery)為世界日報2026年節活動特別贊助商之一，今年也是JJ Bakery首次參與世報年節活動。值此世界日報創刊50週年之際，JJ Bakery亦特別贊助精緻小蛋糕，於2月1日舞台上的50週年慶祝活動環節 中與現場來賓一同分享這份重要時刻，象徵甜蜜與祝福。

為了與民眾一同迎接新春佳節，JJ Bakery也特別準備300個限量紅包，在年節活動現場與大家分享新年的好運。活動當天，凡至JJ Bakery攤位購買「666新春系列」指定產品（見圖），即可獲得限量紅包一個。指定商品包括：烤紅豆年糕、鳳梨酥禮盒（6入）、太陽餅禮盒（6入）、老婆餅禮。盒（6入），任選其一即可參與，為新的一年增添喜氣。

每個紅包內皆附有一張贈券，憑券於下次消費滿25元，即可免費兌換香筍肉包4顆。紅包與贈券數量有限，送完為止；贈券使用期限為2月21日至4月30日。JJ Bakery攤位位於B29，歡迎民眾前往參觀選購。更多門市與產品資訊，請至JJ Baker官網www.jjbakeryusa.com/location。

世界日報 鳳梨酥

