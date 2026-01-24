我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

廣東博主用SIM卡廢料煉出191克黃金 專家：恐中毒

南加不動產投資趨勢 1月30日爾灣、1月31日羅蘭崗講座

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
【全民保險】1月30日爾灣、1月31日羅蘭崗講座
【全民保險】1月30日爾灣、1月31日羅蘭崗講座

近期交易量成長了約4%。以南加州六個縣的銷售數據與平均房價來看，自住房市場中，具有優質學區與居住地區的「爾灣」，需求始終較為火熱，但是受房貸利率仍處於高點以及景氣不佳的影響，曾經需要加價搶購的房屋，也面臨需要降價虧本才能盡快售出的困境。利率預期下跌，到底應該獲利了結還是繼續加碼進場? 除了爾灣地區，南加州還有哪些地區的「投資房」現金流與增值潛力也是不容小覷?

相比投資自住房，租客、現金流、管理問題多，「商業不動產」的投資通常租金收入更為穩定，管理負擔相對較少也深受投資人的青睞。在利率可能下調的預測下，是否該進場商業不動產市場? 公寓、倉庫、辦公樓，哪一種更適合入場，更具有前景?

選擇正確的進場時間與投資標的物固然可以幫助您在不動產投資上獲利但想要守住資產傳承給下一代，更需要提早規劃。不動產投資該配置哪些「信託與保險」才能實現避稅、保護與傳承的最終目的?

「全民保險」特邀住宅不動產專業經理人Ricky Zhang Diana Cheng、工商業不動產專業經理人Johnson Chien以及資深理財規劃師於洛杉磯舉辦「2026南加州不動產投資大趨勢」現場講座，一次說清楚2026年南加州不動產投資真正的機會與風險，在投資不動產的同時，如何運用「信託與保險」實現合法避稅、資產保護與穩健傳承。

線上報名：https://dub.sh/2601RE；電話報名：626-873-1618。

講座地點：1月30日（爾灣）10:00AM：980 Roosevelt #200A, Irvine, CA 92620

1月31日（羅蘭崗）10:00AM：17506 Colima Rd., #201, Rowland Heights, CA 91748

「全民保險」幫助企業與社區每個家庭，打造優質的保險理財規劃，提供各項年金、長期護理、退休計畫、資產配置、老人保險、個人醫療保險、團體醫療保險、汽車房屋保險、商業保險、人壽保險、遺產規劃、信託規劃等。羅蘭崗電話626-363-2228。爾灣電話949-943-1789。網址：www.anyinsurances.com

掃碼報名「全民保險」1月30日爾灣、1月31日羅蘭崗講座
掃碼報名「全民保險」1月30日爾灣、1月31日羅蘭崗講座

醫療保險 加州 南加

上一則

聖蓋博稅務與退休理財公益講座 1月31日免費入場

延伸閱讀

全美華人協會 南加分會成立50年

全美華人協會 南加分會成立50年
非遺文化紫砂壺 將成美國教材

非遺文化紫砂壺 將成美國教材
ACG Funding（佳信貸款） 爾灣辦公室盛大開幕

ACG Funding（佳信貸款） 爾灣辦公室盛大開幕
「這不是在拍動作片」 撞臉傑森史塔森 爾灣賊走紅

「這不是在拍動作片」 撞臉傑森史塔森 爾灣賊走紅
爾灣二手精品店又被搶 老闆嘆不斷重演

爾灣二手精品店又被搶 老闆嘆不斷重演
爾灣換地推住宅開發 大公園社區將建1300套市價住房

爾灣換地推住宅開發 大公園社區將建1300套市價住房

熱門新聞

好市多自家品牌Kirkland有不少實惠商品。（美聯社）

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

2026-01-17 22:00
華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
好市多全新甜點「花生醬怪獸餅乾（Peanut Butter Monster Cookies）」。（取自好市多官網）

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

2026-01-19 19:22
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57
根據「美國新聞與世界報導」公布的年度排名，西維吉尼亞州的威爾頓在2026年全美最佳退休地點榜單中名列第2名。（威爾頓市府）

這個隱藏小城 獲評最佳退休居住地之一

2026-01-17 15:33
女子在麥當勞餐廳等餐，遭遊民攻擊身亡。（示意圖取自Pexels）

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

2026-01-21 15:09

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
女碩士失蹤10餘年被找回已育2子女 孩子父親因這原因不起訴

女碩士失蹤10餘年被找回已育2子女 孩子父親因這原因不起訴