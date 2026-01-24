南加不動產投資趨勢 1月30日爾灣、1月31日羅蘭崗講座

【全民保險】1月30日爾灣、1月31日羅蘭崗講座

近期交易量成長了約4%。以南加州 六個縣的銷售數據與平均房價來看，自住房市場中，具有優質學區與居住地區的「爾灣」，需求始終較為火熱，但是受房貸利率仍處於高點以及景氣不佳的影響，曾經需要加價搶購的房屋，也面臨需要降價虧本才能盡快售出的困境。利率預期下跌，到底應該獲利了結還是繼續加碼進場? 除了爾灣地區，南加 州還有哪些地區的「投資房」現金流與增值潛力也是不容小覷?

相比投資自住房，租客、現金流、管理問題多，「商業不動產」的投資通常租金收入更為穩定，管理負擔相對較少也深受投資人的青睞。在利率可能下調的預測下，是否該進場商業不動產市場? 公寓、倉庫、辦公樓，哪一種更適合入場，更具有前景?

選擇正確的進場時間與投資標的物固然可以幫助您在不動產投資上獲利但想要守住資產傳承給下一代，更需要提早規劃。不動產投資該配置哪些「信託與保險」才能實現避稅、保護與傳承的最終目的?

「全民保險」特邀住宅不動產專業經理人Ricky Zhang Diana Cheng、工商業不動產專業經理人Johnson Chien以及資深理財規劃師於洛杉磯舉辦「2026南加州不動產投資大趨勢」現場講座，一次說清楚2026年南加州不動產投資真正的機會與風險，在投資不動產的同時，如何運用「信託與保險」實現合法避稅、資產保護與穩健傳承。

講座地點：1月30日（爾灣）10:00AM：980 Roosevelt #200A, Irvine, CA 92620

1月31日（羅蘭崗）10:00AM：17506 Colima Rd., #201, Rowland Heights, CA 91748