羅蘭聯合學 區Rorimer小學榮獲年度CABE卓越學校認證

羅蘭聯合學區 總監Alejandro Flores日前宣布，學區深感榮幸獲得加州 雙語教育協會(CABE)肯定，Rorimer小學獲選為2026年CABE「卓越學校認證(Seal of Excellence School)」，成為全加州僅有的四所獲此殊榮的學校之一。 此獎項表揚在雙語能力、多元文化素養與教育公平方面展現卓越願景與實踐的學校。

「獲得加州雙語教育協會這項享有盛譽的州級獎項，充分證明了本學區持續致力於教育卓越，並幫助每一位孩子成功，」Flores表示。

卓越印章需經過嚴謹且全面的評選流程後方可獲得，其中包括由加州雙語教育協會代表進行的實地訪視，深入審查學校的教學實務及以教育公平為核心的相關課程與計畫。位於拉朋地(La Puente)的Rorimer小學(Rorimer Elementary)是一所西班牙語雙語沉浸式學校，透過有效且以研究為基礎的教學策略，在英語學習者及已重新分類學生的學業表現與雙語能力方面展現了顯著的進步。學校同時營造出一個全校共同參與的校園文化，從學前過渡班(TK)至六年級，積極培養並慶祝學生雙語能力的發展及文化素養。

「榮獲加州雙語教育協會卓越印章是無比的榮耀，充分展現了我們學生、教職員與家庭共同努力的成果。羅里默小學始終相信，雙語能力是一份珍貴的禮物，更是一項重要的優勢；我們以能成為一個重視並慶祝語言、文化與學術卓越的學習社群為榮，」校長海蒂．韋斯特(Heidi West)表示。

2026-27學年度開放註冊已啟動。有意了解Rorimer小學的家長，可參加自1月27日起舉辦的學前班／幼兒園家長說明會。更多資訊參閱rowlandschools.org/enroll.

Rorimer小學位於18750 E. Rorimer Street in La Puente, CA 91744欲了解更多資訊，造訪網站 rorimerschool.org或電(626)965-3333。

欲了解羅蘭聯合學區資訊，可電(626)965-2541、造訪www.RowlandSchools.org或Instagram關注@RowlandUSDSchools。