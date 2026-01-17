我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

全國乘客安全周 余晨峰律師：乘客牢記應有權利

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

1月19日至26日是「全國乘客安全周」(National Passenger Safety Week)，余晨峰律師提醒應好好維護身為乘客的權利。

在美國出行，幾乎人人都離不開汽車，不一定天天當司機，但往往常常是乘客。很多人以為車是司機開的，司機說了算，乘客只能坐好且別多話，余晨峰律師提醒：乘客不是「沒權力」，NHTSA（美國國家公路交通安全管理局） 所持的觀點更強調，乘客的一句話，可能就是救命關鍵，「勇敢的聲音，可以改變一個死亡的選擇」。

什麼時候，乘客一定要發聲？余晨峰律師指出，當發現司機出現酒駕 、藥駕、 毒駕(DUI)或情緒極差仍堅持開車；或分心駕駛如：滑手機、聊天過度，超速或魯莽駕駛等情況，乘客有權也應該勇敢開口，甚至進而發聲、拒絕上車、要求下車，這些都是保護自己的合法選擇。

根據NHTSA數據中殘酷事實包括：2023年全美交通事故死亡人數為40,901人，其中乘客有24,238人，超過 60%，而這些身亡乘客中，近50%沒有繫安全帶。繫安全帶是司機還是乘客的責任？乘客未繫安全帶，本身就違規，警方也可能向司機開罰。余晨峰律師提醒：司機與乘客都有責任確保車內每個人繫好安全帶， 一個善意的提醒，可能避免一生的遺憾。

身為乘客不是被動、沒選擇，適時提醒司機，是對自己、也是對他人的保護。若涉及交通事故，即早諮詢擁有專業團隊的余晨峰律師樓(My Law Corporation)，24小時車禍意外緊急處理專線(626)289-2833。

酒駕

上一則

2026世報迎春年節展/長城空調 量身打造節能方案

下一則

2026世報迎春年節展/Coconut&Co. 東南亞風味飲品

延伸閱讀

搭港巴、私家小巴、貨車不扣安全帶 1.25起可罰642美元囚3月

搭港巴、私家小巴、貨車不扣安全帶 1.25起可罰642美元囚3月
2026世報迎春年節展/余晨峰律師樓 幸運轉盤送好禮

2026世報迎春年節展/余晨峰律師樓 幸運轉盤送好禮
日女星廣末涼子超速追撞 致友人骨折 判罰4476美元

日女星廣末涼子超速追撞 致友人骨折 判罰4476美元
美國律師樓幫您最快速解決房客不付房租需將其驅逐

美國律師樓幫您最快速解決房客不付房租需將其驅逐
法規加嚴 新北嚴重超速違規暴增5倍

法規加嚴 新北嚴重超速違規暴增5倍
車禍癱瘓案三菱判賠10億 賓州高院令重審

車禍癱瘓案三菱判賠10億 賓州高院令重審

熱門新聞

河濱縣近千幢房產被列入拍賣名單，多處起拍價低至100美元。（示意圖取自Pexels.com）

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

2026-01-11 15:27
好市多可免費給在好市多購買的輪胎打氣。（記者張宏／攝影）

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

2026-01-12 21:43
加州2026房屋出租新法實施，華人房東感嘆：房東越來越成為弱勢群體了。（記者啟鉻／攝影）

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

2026-01-11 01:17
崔麗杰日前被ICE逮捕。（取自Pexels）

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

2026-01-15 18:00
本報記者走訪台北街頭時，常能看到民眾手提Trader Joe's經典藍色大托特包悠閒逛街。（記者謝雨珊／攝影）

春節返台帶什麼伴手禮 超市托特包搶手

2026-01-08 01:15
曾祕密嫁給自己亞裔繼子的拉斯維加斯成人片女星麥可斯（Devyn Michaels），如今為一樁駭人聽聞的分屍命案付出沉重代價。（示意圖由Chatgpt生成）

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

2026-01-09 21:11

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議