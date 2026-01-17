全國乘客安全周 余晨峰律師：乘客牢記應有權利

1月19日至26日是「全國乘客安全周」(National Passenger Safety Week)，余晨峰律師提醒應好好維護身為乘客的權利。

在美國出行，幾乎人人都離不開汽車，不一定天天當司機，但往往常常是乘客。很多人以為車是司機開的，司機說了算，乘客只能坐好且別多話，余晨峰律師提醒：乘客不是「沒權力」，NHTSA（美國國家公路交通安全管理局） 所持的觀點更強調，乘客的一句話，可能就是救命關鍵，「勇敢的聲音，可以改變一個死亡的選擇」。

什麼時候，乘客一定要發聲？余晨峰律師指出，當發現司機出現酒駕 、藥駕、 毒駕(DUI)或情緒極差仍堅持開車；或分心駕駛如：滑手機、聊天過度，超速或魯莽駕駛等情況，乘客有權也應該勇敢開口，甚至進而發聲、拒絕上車、要求下車，這些都是保護自己的合法選擇。

根據NHTSA數據中殘酷事實包括：2023年全美交通事故死亡人數為40,901人，其中乘客有24,238人，超過 60%，而這些身亡乘客中，近50%沒有繫安全帶。繫安全帶是司機還是乘客的責任？乘客未繫安全帶，本身就違規，警方也可能向司機開罰。余晨峰律師提醒：司機與乘客都有責任確保車內每個人繫好安全帶， 一個善意的提醒，可能避免一生的遺憾。

身為乘客不是被動、沒選擇，適時提醒司機，是對自己、也是對他人的保護。