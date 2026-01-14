老闆注意2026年多項勞工法新規更動 華興保險1月22起講座解疑

2026年諸多新勞工法規更動老闆需注意，華興保險 將於1月22日連續在大洛杉磯 地區舉辦四場勞工法稅法講座，呼籲企業雇主與高管出席吸收新知，避免觸法！

華興保險表示今年勞工法更動法規如下：

1.最低工資調漲：加州 一般行業最低時薪調漲至16.90美元，豁免僱員（exempt employees）最低年薪從去年$68,640調漲至$70,304。不過每個城市可能都有微幅調整或不同，建議雇主諮詢勞工法律師。

2.《職場知情權法》（Workplace Know Your Rights Act，簡稱 SB 294）：這項法律的主要目的是確保勞工清楚了解自己的法定權利，特別是在面對執法行動（如移民檢查）或工傷時。以下是雇主應該注意的幾大核心要點：2月1日起雇主需要向員工提供獨立書面通知，內容需涵蓋工傷賠償、移民檢查權利、加入工會權利等。緊急聯絡人新規為雇主須在3月30日之前，讓員工指定一名緊急聯繫人，意在員工如在工作地點被逮捕或拘留，雇主必須通知該緊急聯繫人，本新法的緣起為ICE在加州境內捉捕計畫。

3.嚴格禁止雇主侵吞員工小費 （SB 648）：過去雇主如與員工發生小費糾紛，打官司過程昂貴且冗長，但今年法規升級，加州勞工局有權直接介入調查，如雇主侵吞小費屬實，勞工局有權對雇主進行時開罰，除要歸還小費、補足工資外，初犯雇主需針對每一位受影響的員工，在每一個發薪週期（Pay Period）內，被處以 $100 美元 的行政罰款。再犯將加重罰金，大幅提升至每人每期 $250 美元。

4.勞工法海報更新：依法張貼最新的勞工法海報，並且填寫上面的空白處，才算完整。

除上述新要點外，今年還有諸多勞工法變更細節，為使加州企業雇主了解新法避免觸法，華興保險將於1/22日起舉辦2026年企業雇主勞工法與稅法講座，邀請到誠德律師事務所資深勞工法律師賴威寧，全面講解勞工法規及常見訴訟，知名刑事法律師鄧洪解析川普移民新政策對雇主的影響、H-1 的新規、川普金卡 與白金卡的資格等，同時稅務方面也邀請到多位權威會計師，多角度為公司稅務規劃提出建議指導。

誠德律師事務所資深勞工法律師賴威寧採訪視頻：

https://drive.google.com/file/d/1zGsmkpYghhL7QeqpSE4SP42XYvmXYBak/view?usp=sharing

講座還包括大家備受關注的川普大而美法案（OBBBA）對中產、高收入族群、中小企業節稅與稅負影響，另外幾項稅務更新如下：零售防盜抵免，50人以下公司可申請防盜裝修抵稅。Salt州稅抵扣也從1萬美元調升至4萬美元。為鼓勵投資創業，對於持4年以上的特定公司股票，資本利得免稅額從1000萬美元提高到1500萬美元。慈善捐款門檻從今年起，申報慈善捐贈抵稅，前 0.5% 的收入不能抵扣。

演講嘉賓除勞工法律師與稅法會計師外，包括美國國稅局、美國勞工部、加州就業發展局、美國聯邦中小企業管理局、洛杉磯縣消費者與商業事務部、橙縣與內陸帝國中小企業發展中心 、加州工業關係局、洛杉磯縣檢察官辦公室、美國國土安全局等單位也將出席，從法規到政策，全方位為雇主解答問題。

更多資訊請報名華興保險講座：講座日期為1月22日安大略、1月29日柔似蜜、2月5日聖安娜、2月12日鑽石吧，時間下午1點半到5點方便各地雇主靈活選擇。2026年聯邦+加州勞工法海報也開放現場免費索取。聯絡華興保險 (626) 333-1111或登錄https://www.kcal.net/2026-ca-business-seminar/瞭解更多。