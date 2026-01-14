瑪嘉麗·裘莉醫學美容 慶開幕限時優惠

我的頻道

洛杉磯訊

瑪嘉麗·裘莉醫學美容及研究中心日前於亞凱迪亞市開業，正式進駐Santa Anita Medical Plaza，為南加州高端醫學美容市場注入全新能量。

瑪嘉麗·裘莉醫學美容及研究中心以「醫療專業 × 頂尖科技 × 自然審美」為核心理念，集結美國執業醫師團隊，涵蓋外科、麻醉科、眼頜整形、整形外科、牙科、執照護理師與高級美容師，致力為顧客提供安全、精準、量身訂製的抗衰老、修復與皮膚身體管理方案。

中心引進多項國際領先醫療美學設備，包括第五代 Thermage FLX 熱瑪吉、全球最新美版 Ultherapy Prime 超聲刀、Stella M22 IPL 光子嫩膚、Morpheus8 Empower RF 魔力微針、黃金微針、HIFU 超聲提拉等，並結合海菲秀水飛梭、果酸煥膚、小氣泡管理及修麗可（SkinCeuticals）等醫學殿堂級護膚品牌，全面滿足高端客群對年輕、緊緻與自然美感的追求。

護理部主任Ariel表示，中心崇尚「看得到的美麗，看不出的改變」，並獲認證為美版超聲刀、熱瑪吉與 Lumenis 光子嫩膚指定治療中心，以專業與精緻為基礎，打造兼具自然感與高級感的全新美學趨勢。

諮詢部總監Anna指出，醫學美容並非奢侈，而是對自我的投資與尊重。每一位走進瑪嘉麗·裘莉的顧客，皆能享受最高標準的醫療品質與尊榮體驗。

開幕當日，多名政商僑界領袖到場祝賀，包括市議員、僑團代表、醫療與企業界人士，共同見證這一重要時刻。

為回饋開幕貴賓，中心推出多項限時優惠，包括多項療程折扣及黃金微針、麗珠蘭水光、修麗可產品等買贈方案，並提供多款高端護理免費體驗。瑪嘉麗·裘莉醫美亦精心設計18套醫學美容與皮膚管理方案，供顧客依需求諮詢選擇。

瑪嘉麗·裘莉醫學美容中心

地址：301 W Huntington Drive, #514, Arcadia, CA 91007

電話：(626) 538-4500 / (626) 538-0038

網站：www.Magariaestgetics.com

裘莉 亞凱迪亞 加州 南加

