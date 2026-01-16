美國中國信託新年發財水 客戶免費索取

我的頻道

洛杉磯訊

美國中國信託銀行宣佈，正式於全美各分行推出農曆新年「發財水」（見圖）活動，凡蒞臨分行的客戶皆可免費獲得象徵好運與祝福的「發財水」，與客戶一同迎接農曆新年的喜氣與繁盛。「發財水」寓意財運滾滾，好運連連，是華人社會中象徵祝福的傳統禮贈。

美國中國信託銀行表示，希望藉由這份小小的心意，將美好的祝願送到每一位客戶手中，並以實際行動傳遞溫暖與關懷，陪伴客戶迎向更富足的一年。活動期間，凡至美國中國信託任一分行的客戶，均可索取限量「發財水」，數量有限，送完為止。

美國中國信託銀行(CTBC Bank USA)現推出5個月定存3.60%年利率，幫助達成2026新年儲蓄目標，新的一年邁向財富自由的一大步。該優惠只限於在中國信託銀行分行開戶辦理。5個月定存3.60%年利率最低開戶金額為25,000美元。獲得此優惠利率，客戶必須同時開設全新或已擁有個人或商業支票帳戶。既有支票帳戶，當日支票帳戶餘額至少為2,500元。全新支票帳戶，開戶當日支票帳戶金額至少為2,500元。詳情可至中國信託銀行分行或撥打1-888-308-0986 。

此外，美國中國信託銀行特別推出中信客戶專屬優惠，歡慶2026新的一年的到來，即日起，透過合作夥伴，可以享受專為量身訂製的特別優惠與折扣。詳情上網www.ctbcbankusa.com/CTBC-Offers。

中國信託銀行持續打造更完整的客戶服務網絡，目標成為華人銀行的第一品牌。目前美國中國信託銀行全美共有21個服務據點，遍及加州，紐約州，紐澤西州及亞利桑那州。將持續落實中國信託We are family的經營理念，提供更貼心的客戶服務及華人所需的各項金融理財產品。

中國信託銀行現提供房屋淨值貸款方案，前6個月帳單週期5.99%限時優惠利率。同時中國信託銀行是聯邦小型企業署認證的優先核貸銀行，提供多種小型企業商業貸款服務，專人一對一服務。詳情上網「中國信託銀行」：www.ctbcbankusa.com

