我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這動作能保命 空服員坐著時「手放腿下」的背後原因

川普：伊朗「殺戮已停止、無處決計畫」 但未排除軍事行動

長榮航空連續13年榮獲AirlineRatings.com飛安肯定 榮獲全球最安全航空公司第8名殊榮

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

長榮航空再傳捷報！國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com於13日公布最新「全球最安全航空公司」評比結果，長榮航空連續第13年榮獲全球最安全航空公司的殊榮，本次評比獲得第 8 名的肯定，是台灣唯一入選全球前十大最安全的航空公司，展現長榮航空長期深耕飛航安全的卓越成果。

長榮航空總經理孫嘉明表示：「飛航安全是長榮航空永不妥協的核心價值，完美嚴謹的飛安及創新優質的服務，是我們持續堅持的目標，能夠連續13年榮獲AirlineRatings.com的飛安肯定，是對全體同仁長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵。未來我們將不間斷的精進安全管理系統，強化風險預防機制，為旅客提供安心可靠的飛行服務。」

AirlineRatings.com 為國際公認的航空評鑑機構，自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的評選系統對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等多項嚴謹指標，遴選出全球最安全的航空公司，具高度專業與公信力。

長榮航空除獲得「全球最安全航空公司」第8名的肯定，也連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司最高認證。這些榮譽是對長榮航空全體員工的勉勵，也是一種責任跟提醒。長榮航空會不斷精進各項服務，秉持「安全、服務、永續」的核心理念，致力提升安全績效，結合創新服務與永續發展目標，以實際行動為社會注入正向能量，為全球旅客提供最安全及高水準的服務，持續朝全球最佳航空公司的目標穩健邁進。

長榮

上一則

後悔了？名嘴艾倫搬到英國一年後 重新在南加買豪宅

下一則

原好萊塢菁英簽證 大量用來拍色情片

熱門新聞

U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

2026-01-07 16:50
河濱縣近千幢房產被列入拍賣名單，多處起拍價低至100美元。（示意圖取自Pexels.com）

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

2026-01-11 15:27
好市多可免費給在好市多購買的輪胎打氣。（記者張宏／攝影）

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

2026-01-12 21:43
一名台灣年輕女子免簽入境作卡拉ok陪唱，遭海關遣返。示意圖。（由ChatGPT製作）

貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

2026-01-07 20:06
加州2026房屋出租新法實施，華人房東感嘆：房東越來越成為弱勢群體了。（記者啟鉻／攝影）

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

2026-01-11 01:17
本報記者走訪台北街頭時，常能看到民眾手提Trader Joe's經典藍色大托特包悠閒逛街。（記者謝雨珊／攝影）

春節返台帶什麼伴手禮 超市托特包搶手

2026-01-08 01:15

超人氣

更多 >
「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點

餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命