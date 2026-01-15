Tustin幸福之星養生村限時優惠 1/17開放參觀

在美國，許多子女都有相同的心情──希望父母年長後能獲得最妥善的照顧，卻往往面臨現實上的挑戰。無論是親力親為或單獨聘請護工，時間與精力都相當有限；究竟該如何讓父母的養老生活兼顧安心與品質，成為許多家庭共同思考的課題。

幸福之星養生村，深諳華人文化，也真正了解長輩的需求。這裡不只是制式化的照護機構，而是一個充滿關懷與陪伴的溫暖家園，用心為長輩打造安心、幸福的晚年生活。

位於爾灣(Tustin)的幸福之星養生村，將於本週六（17日）上午10時至下午2時舉辦Open House開放參觀活動，並同步推出限時驚喜優惠，歡迎民眾蒞臨了解。地址：1262 Bryan Ave, Tustin。Open House預約電話：626-605-2088。

幸福之星養生村坐落於便利的生活圈，周邊有華人超市 ，且鄰近UCI等完善醫療體系，無論日常採買或醫療需求皆能輕鬆滿足，讓長輩生活更安心。

機構提供完善的輔助生活服務，在安全、舒適的環境中協助長者日常起居，包括洗澡、更衣、藥物管理等。每日三餐由專業廚師精心烹調，營養均衡；並安排每週專人房間清潔與洗衣服務，同時規劃多元的社交與康樂活動，讓長輩生活不再單調，每天都充滿期待。

在安全照護方面，每位住戶皆配備緊急呼叫「項鍊」，只需輕按按鈕，照護人員即可即時到位協助。此外，機構設有專職護士每日值班，並提供貼心的就醫接送服務，全方位守護長者健康。

近年來，失智症 與阿茲海默症 雖常被視為老化過程的一部分，但對長輩與家屬所造成的身心壓力，往往不亞於其他重大疾病。為此，幸福之星養生村特別提供專業的記憶護理服務。團隊具備專業知識，並以耐心與愛心陪伴長者，針對失智病程、認知退化及行為變化提供適切支援；透過精心設計的活動，協助長輩維持生活樂趣與社交互動，同時也讓家屬獲得喘息與安心。

幸福之星養生村以積極的管理制度與個性化照護模式，陪伴長者及家人共同面對不同階段的需求與挑戰，確保無論現在或未來，都能安心無憂。