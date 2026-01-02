1月10日聖蓋博市回收獎勵 可獲限量濾油器、工具包

洛杉磯 縣公共建設部於1月10日（星期六）上午10時至下午2時，在聖蓋博 市的O'Reilly Auto Parts汽車零件連鎖店，舉辦「舊機油與濾油器免費回收」活動。

一同參加可持續且有意義的「回收有回報」活動，凡是攜帶舊機油和舊濾油器前來回收，即可免費獲贈一個全新的濾油器及一個特別的回收工具套裝，其中包括有一條工作巾、一個機油漏斗和一個雙容量舊機油濾油器儲存容器，數量有限，送完即止，感謝大家為打造一個更綠意盎然及清潔的社區做出的貢獻。

洛杉磯縣公共建設部表示，當天舉辦的「回收舊機油與濾油器」活動，大家都可以預先在家裡的車庫，把汽車機油及濾油器更換後，儲存好回收的舊機油及舊濾油器，在回收兌換日當天前來回收。凡是帶同一個使用過，需要回收的舊濾油器前來的居民，每個家庭都可以免費獲贈一個全新的濾油器，現場並設有回收最多5加侖的舊機油服務。

洛杉磯縣公共建設部希望住在聖蓋博市(San Gabriel)或附近的居民，都可以參加舊機油與濾油器回收活動，帶上換下來的舊機油與濾油器，到以下地址965 E. Las Tunas Ave., San Gabriel, CA（位San Gabriel Blvd東邊，168超市廣場三和燒臘旁）的指定的O'Reilly Auto Parts進行回收，回收的舊機油濾油器，可免費獲得全新濾油器及回收工具包（見圖），先到先得，送完即止。