Harrah’s Resort SoCal 推$150超值住房餐飲

Harrah's Resort SoCal近期推出全新住房餐飲優惠「Heaven & Hell's Room Package（天堂與地獄套裝）」，$150超值套裝價格，結合豪華住宿與餐飲體驗，為南加州 旅客打造一趟兼具放鬆與刺激的短途度假選擇。

Harrah's Resort SoCal坐落於Funner市，鄰近聖地牙哥 ，是一座集度假飯店、賭場、娛樂、餐飲與休閒設施於一體的綜合型度假村。園區內設有多間特色餐廳、戶外泳池、SPA及多元娛樂空間，無論是情侶出遊、好友聚會或平日放鬆度假，都能享受輕鬆愜意又充滿活力的度假氛圍。

此次推出的「天堂與地獄住房餐飲套裝」，以「天堂般的豪華客房住宿」搭配「地獄廚房的火熱美味」為亮點，套裝價格為每晚$150，內容包含一晚豪華客房住宿、Hell's Kitchen餐廳100美元餐飲抵用金，以及一份Hell's Kitchen精美品牌好禮。旅客可在全球規模最大的Hell's Kitchen餐廳中，品嚐靈感來自名廚Gordon Ramsay的招牌料理，讓住宿體驗升級為一場難忘的美食之旅。

此套裝適用入住與旅遊日期至2026年6月30日止，僅限週一至週三入住。訂房時輸入優惠代碼HL150即可選用此方案。餐飲抵用金每次入住最高為100美元，須於住宿期間以房帳方式使用，僅適用於Funner, CA的Hell's Kitchen餐廳，不含酒精飲品與小費，超出金額須由旅客自行結清。

Harrah's Resort SoCal表示，此次以親民價格推出結合住宿與頂級餐飲的限時套裝，希望吸引旅客於平日安排輕旅行，深入體驗度假村多元的休閒與美食魅力。由於名額有限，且不適用於團體訂房或與其他優惠合併使用，建議有興趣的旅客提早規劃行程。更多活動資訊與相關條款，造訪官網活動頁面https://harrahssocal.com/zh-hant/gaming-promotions/offers/heaven-hells-room-package，或去電760-751-3100查詢。