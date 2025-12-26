我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

守護醫美中心 祛斑點每部位5元起

洛杉磯訊
專業技術與親民價格
專業技術與親民價格

還在困擾很顯老態，又很難遮瑕的太陽穴左右，臉頰等部位長出的老年斑（黃褐斑），狂買祛斑產品嗎？位於洛杉磯韓國城的「守護(SoHo Medspa)醫學美容中心」提供祛斑(spot)、除疣及痦子等鐳射治療，無痛只要10幾分鐘，讓原生肌膚再現，比買各種祛斑產品還划算，每部位5元起。

為慶祝創立40週年，回饋顧客長期支持，還特別推出一系列優惠活動，涵蓋微整形注射、玻尿酸填充、線雕提升及永久化妝等多項熱門醫美項目，優惠幅度空前，吸引眾多愛美民眾關注。

該中心多年以來以專業技術與親民價格深受好評。此次慶祝活動中，半永久性填充特價800元，可改善法令紋、太陽穴凹陷、蘋果肌、木偶紋、川字紋及下顎線等問題。

此外，BOTOX注射每單位3.5元，可用於眼周、額頭及下巴等部位；喬雅登(Juvederm)法令紋與唇部填充每次300元，並推出「買二送一」優惠。

Voluma玻尿酸特價550元，效果可維持長達兩年。微晶瓷RADIESSE（含鈣離子）則從原價1200元降至699元，能促進膠原蛋白與彈性蛋白再生，適用於臉部塑形、頸部與手部填充，效果自然立體。

最受矚目的線雕拉提項目，目前優惠價2000元。該療程能有效提拉鬆弛肌膚，塑造V字臉，效果可持續三年以上，且無需開刀、不影響日常生活，成為非侵入式回春療程的熱門選擇。

守護在洛杉磯及橙縣均設有分店。韓國城：300 S. Hobart Blvd., #200, Los Angeles, CA 90020，電話(213)368-0909。

橙縣：7229 Orangethorpe Ave., Buena Park, CA 90621，電話(714)670-0909。

中文專線(714)670-0909，瞭解更多40週年慶優惠詳情。

淨膚雷射
淨膚雷射
喬雅登（Juvederm）法令紋與唇部填充
喬雅登（Juvederm）法令紋與唇部填充

洛杉磯 橙縣

上一則

中半島房市豪宅當道 3市交易量創高 500萬價位成基本款

下一則

Troy High School 跨學區對外招生考1.10起登場

延伸閱讀

南加平安夜大暴雨 四縣進緊急狀態

南加平安夜大暴雨 四縣進緊急狀態
北美會計師協會講座 解析財稅新制

北美會計師協會講座 解析財稅新制
亞美公義中心 橙縣總部開幕

亞美公義中心 橙縣總部開幕
South Coast Plaza換妝慶聖誕 精品新店進駐

South Coast Plaza換妝慶聖誕 精品新店進駐
北美華人會計師協會 周末財稅座談

北美華人會計師協會 周末財稅座談
爾灣醫療投資奏效 頂尖醫療機構紛紛進駐

爾灣醫療投資奏效 頂尖醫療機構紛紛進駐

熱門新聞

張約翰與妻子曹紅都曾是職業算牌客，對他們而言，賭場不是「拚手氣」，而是一套可以訓練、複製的技能。（圖／受訪者提供 ）

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

2025-12-20 21:35
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

2025-12-20 18:43
電影「柔似蜜」由劉玉玲主演，故事講述一名罹患癌症末期的母親，在長期照護患有精神疾病、具暴力傾向兒子的巨大壓力下，最終選擇終結兒子的生命。（路透）

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

2025-12-20 01:20
華裔經營餐館涉嫌藏數十名無證客， 強迫七天無休工作，此為餐廳示意圖。（取自Unsplash.com）

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

2025-12-22 15:55
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

現金交易逾億未申報 5年欠稅187萬 亞裔夫婦認罪

2025-12-21 01:20

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單