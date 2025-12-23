PALMS CASINO RESORT 舉辦無限景觀、露台觀賞璀璨煙火的專屬派對， 跨年慶典迎接 2026 年

Palms Casino Resort 推出年度最盛大的跨年 慶典，首度參與全市煙火盛會，並在度假村內打造前所未有的派對體驗。賓客可於 Ghostbar 以無敵視野盡覽拉斯維加斯大道的天際線，或在 KAOS感受氛圍強勁的派對，品味獨家餐飲與調酒，並近距離觀賞午夜時分在 Palms 標誌性雙塔上空綻放的璀璨煙火，一同舉杯迎接 2026 年。

Palms 有史以來第一次正式加入「America’s Party 2026」拉斯維加斯跨年煙火活動，成為首家參與此全球盛事的非拉斯維加斯大道度假村。憑藉其高景觀視角，在度假村範圍內的賓客相當於坐上頭等席，可將拉斯維加斯大道上空及其頭頂綻放的壯觀煙火盡收眼底。

● KAOS: 參加 KAOS 舉辦的「Palms New Year's Celebration」，12 月31日晚上 9 點開放入場，現場有現場音樂、特色演出和娛樂節目，隨後移步至 Palms 泳池露台，一同倒數迎接午夜煙火秀。普通入場門票 $50 起，另有 VIP 席可供預訂。

● Ghostbar: 踏上 55 樓的屋頂酒吧盡覽拉斯維加斯大道全景與壯觀煙火，伴隨 DJ 的節奏盡情熱舞。普通入場門票 $99 起，另有 VIP 席可供預訂。

● Scotch 80 Prime(下午5點開始) – 跨年夜頂級牛排 館尊享體驗，供應精選牛排部位、海鮮與節慶限定料理。可點單點晚餐菜單或四道菜組成的跨年套餐（每位$149），套餐菜式包括小份菲力牛排、奶油燉龍蝦尾、洛克菲勒生蠔，以及覆盆子醬白巧克力慕斯蛋糕。需提前訂位。

● A.Y.C.E. Buffet – 以本度假村的招牌自助餐迎接新一年，主打豪華牛排與龍蝦盛宴。供應時間為 12 月 31 日與 1 月 1 日下午 3 點至 10 點，盛宴設有多個自助餐檯，無限供應現切高級肉品、新鮮海鮮、奢華精緻的甜點與節慶美食。成人餐費 $79.99，3–11 歲兒童 $59.99。

● Serrano Vista Café – 跨年夜限定供應烤肋眼牛排與緬因龍蝦尾，搭配湯品或沙拉及節慶配菜，於除夕下午 4 點至 11 點供應。

Palms Casino Resort 助理總經理 Laura De La Cruz 表示：「我們對 Palms Casino成為首家舉辦『America’s Party 2026』煙火秀的非拉斯維加斯大道度假村深感榮幸。能夠參與全球知名的拉斯維加斯傳統盛事實屬殊榮，而作為本市首家且唯一由美洲原住民 部落擁有並經營的度假村，我們以持續開創具深遠意義的先河為傲。今年我們更將創下另一里程碑，首度在 KAOS 推出售票跨年派對。賓客只需支付 $50，即可在泳池露台享受難忘的派對體驗和開闊無礙的煙火視野。這將會是一個活力四射之夜，我們也誠邀本地居民與遊客共襄盛舉，並提供免費泊車。」

氛圍十足的夜生活、頂級餐飲，加上首度登場的煙火觀賞體驗，Palms 正為拉斯維加斯跨年夜樹立新標竿。無論賓客是為了派對、美食或美景而來，這夜的盛宴都能讓大家開心盡興。

Palms Casino Resort 位於拉斯維加斯大道（Las Vegas Strip）以西，I-15 州際公路的Flamingo Road出口旁，為聖曼努埃爾印第安部落（Yuhaaviatam of San Manuel Nation）的政府執行機構 — 聖曼努埃爾博彩與酒店管理局（SMGHA）所擁有。欲了解更多訊息，請訪問 palms.com 或 Palms Press Room。