歡慶平安： 4個節日行車小提示

洛杉磯訊

節日是充滿歡樂、家人團聚與慶祝的時刻，同時也是加州公路一年中最繁忙的時段之一。聚會、採購行程與假期旅行增加，應該時刻把安全放在首位。每一年，仍有太多人因酒駕或分心駕駛而失去生命。AAA 和加州交通安全辦公室（California Office of Traffic Safety）及加州交通局（Caltrans）提醒大家，交通的本質是「人」——而不僅是車輛與公路。當開車時共享道路的，有趕赴節慶的家庭、步行或騎車的孩子，通勤的鄰居。每個人都應該守護彼此安全。

AAA交通安全與社區計畫經理Tiffany Stanley表示假期不只是佳餚與音樂，更是代代相傳的傳統、連結親情的珍貴時刻。酒駕或分心駕駛不只危及生命，也更威脅著珍貴傳承。

她身為一位致力於減少交通事故的計畫推動者，每天都親眼見證安全駕駛行為如何拯救生命。酒駕不僅僅指飲酒，也包括藥物、處方藥的影響，或因過度疲勞而無法專注。分心駕駛同樣危險——哪怕只是短暫移開視線，都可能永遠改變人生。

她分享以下是幾個簡單步驟，幫助您安全抵達，與摯愛親友共慶佳節：

• 預先規劃。 如需飲酒，請事先安排清醒的司機接送、搭乘公共運輸，或使用共乘服務。幾分鐘的提前規劃，能避免一生的遺憾。

• 收起手機。 簡訊與來電都可以等到停車後再處理。哪怕只是匆匆一瞥，也可能錯過行人或騎車的人。請開啟手機的「駕駛模式」或「專注駕駛」功能，減少干擾。

• 主動避讓。 從明年開始，加州更新的「減速避讓」法將要求駕駛人對所有停靠路邊的車輛減速並變道，而不僅限於第一線應急車輛。無論是拖車、高速公路維修人員，或受困的駕駛員，及時變道都能避免二次事故並挽救生命。

• 共享道路。 留意行人或騎車的人穿越馬路或路口附近。給予彼此空間不只是禮貌，更是所有人安全的必要條件。

節日充滿歡樂，也可能伴隨壓力。因此更要放慢速度、專注行車，並做出明智選擇。遵守速限、禮讓行人先行，並為騎車者安全騎行的空間。

當選擇負責任地駕駛，就是在尊重我們的家庭與社區。節日的意義，在於守護最重要的事物所愛的人，以及共同擁有的未來。

這個節日季承諾安全慶祝：清醒駕駛、提高警覺、責任行車，幫助確保每個人都能平安回到所愛之人身邊。

攜手努力讓加州的道路更安全，讓節日回憶充滿歡樂，而不是悲劇。更多行車安全資訊與實用小提示造訪www.gosafelyca.org

加州 酒駕

