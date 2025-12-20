JJ小雅屋聖誕蛋糕 12月22日前預定9折

連鎖烘焙品牌JJ小雅屋(JJ Bakery)推出聖誕節 限定蛋糕優惠活動，即日起至12月22日止，凡預訂指定聖誕節蛋糕可享9折優惠，並可於12月28日前至各門市取貨，邀請民眾以精緻甜點為佳節增添溫馨滋味。

今年JJ小雅屋精選推出四款人氣聖誕節限定蛋糕（見圖），全數由經驗豐富的烘焙師傅手工製作，嚴選高品質食材、注重每一道細節，透過層次豐富的口感與節慶造型，傳遞濃濃的節日祝福。

首先登場的「北海道木頭」，以香草巧克力生乳捲搭配白巧克力鮮奶油，外層以巧克力醬與巧克力甜奶油塑造成聖誕木頭造型，並點綴節慶裝飾，售價26元。

「聖誕節提拉米蘇」則以馬斯卡彭奶酪與咖啡 酒浸海綿蛋糕結合，口感細緻，表面撒可可粉並搭配草莓與巧克力裝飾，售價40元。

喜愛清爽果香者可選擇「聖誕節芒果慕斯」，以芒果慕斯、芒果果凍與香草海綿蛋糕層層堆疊，搭配新鮮水果與聖誕裝飾，風味清新平衡，售價40元。

「可可咖啡慕斯」則以巧克力蛋糕為基底，結合巧克力與咖啡慕斯，上層覆白巧克力淋面並點綴莓果與巧克力裝飾，風味成熟細緻，售價40元。

JJ小雅屋表示，今年聖誕節蛋糕以「甜點傳遞祝福」為主題，結合法式烘焙工藝與節慶氛圍，陪伴顧客與親友共享佳節時光。節日期間訂單增加，建議提早預訂以利取貨安排並享優惠。

更多資訊洽官網：www.jjbakeryusa.com/location。天普市：626-287-2588/5755 Rosemead Blvd.。工業市：626-965-1388/18558 Gale Ave. #168。哈崗：626-333-1278/15842 Halliburton Rd.。羅蘭岡：626-581-1678/1744 Nogales St.。亞凱迪亞 ：626-836-6888/1130 S Baldwin Ave.。托倫斯：310-328-6668/2370 Crenshaw Blvd.。